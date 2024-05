10,5 milioni di franchi per campagne di voto

3 minuti

(Keystone-ATS) Per i quattro oggetti in votazione il 9 di giugno, partiti e associazioni hanno comunicato un budget di 10,5 milioni di franchi per le campagne di voto. La maggior parte dei fondi – 5,4 milioni – è stata preventivata per la legge sull’elettricità.

Oltre alla legge sull’elettricità, contro la quale è stato lanciato il referendum, all’appuntamento di giugno si voterà sull’iniziativa popolare per l’integrità fisica e su quella del PS per premi malattia meno onerosi, come anche sull’iniziativa del Centro volta a mitigare i costi sanitari.

I budget più elevati di tutte le campagne sono stati comunicati rispettivamente dal comitato interpartitico “2xNO alle iniziative sulla sanità” con circa 2,06 milioni e dai sostenitori dell’”Alleanza per un approvvigionamento elettrico sicuro” con 2,02 milioni.

Per quanto attiene alla legge sull’elettricità, i sostenitori della proposta di legge hanno a disposizione 4,15 milioni, mentre gli oppositori 1,3 milioni. Fra le donazioni più importanti a favore della legge figurano il WWF con 360 mila franchi e le tre aziende elettriche Axpo, Alpiq, BKW così come l’Associazione delle aziende elettriche svizzere AES (250 mila franchi ciascuna). A livello di partiti, il PS intende impegnarsi con 280 mila franchi, seguiti dai Verdi (83’400 franchi).

In opposizione al progetto riguardante l’approvvigionamento elettrico, l’UDC ha partecipato con mezzo milione, mentre la Fondazione Franz Weber con fondi propri pari a 400 mila franchi.

I fondi destinati alle iniziative “per un freno ai costi” e “per premi meno onerosi” sono inferiori e ammontano rispettivamente a 2,84 e 1,81 milioni. La liberalità individuale più cospicua comunicata è di economiesuisse: la potente e influente associazione di categoria si oppone alle due iniziative di politica sanitaria con un totale di 2 milioni.

Il Centro difende la sua iniziativa mettendo sul tavolo 320 mila franchi, mentre il PS e l’Unione sindacale svizzera hanno a disposizione rispettivamente 700 mila franchi e 80 mila franchi per sostenere l’iniziativa sui premi malattia.

Per quanto attiene all’iniziativa sull’integrità fisica, gli oppositori non hanno comunicato alcun budget. A favore del testo invece, l’Unione democratica federale: quest’ultima è pronta ad investire 60 mila franchi per una modifica costituzionale che, stando ai primi sondaggi, ha scarse possibilità di convincere la maggioranza di popolo e cantoni.