100 anni di Marilyn tra libri, mostre e una tavolozza di colori

Keystone-SDA

Libri, spettacoli, mostre e perfino una tavolozza di colori: le iniziative più disparate sono in programma per i cento anni di Marilyn Monroe, star di Hollywood per eccellenza, simbolo di mito, desiderio e tragedia.

(Keystone-ATS) L’anniversario vero è proprio è il primo giugno. Ed è così che dalla vigilia, il 31 maggio, centinaia di oggetti originali – costumi, fotografie, lettere e materiali rari inclusi alcuni abiti di scena – celebreranno la carriera di una diva simbolo di bellezza e femminilità al Museo dell’Academy di Los Angeles, mentre dall’8 aprile al 26 luglio la Cinémathèque Française di Parigi ospiterà “Marilyn Monroe turns 100!” una rassegna oltre i cliché in cui la carriera di Marilyn è raccontata con filmati, fotografie e manifesti.

Sempre in primavera, da Hollywood partirà un’esperienza immersiva itinerante con stanze multisensoriali, fotografie 3d, cimeli rari e contenuti interattivi per immergersi nella vita e nel mito di Marilyn, protagonista di film iconici come A Qualcuno Piace Caldo, La Febbre del Settimo Anno e Il Principe e La Ballerina.

Nata in una famiglia disfunzionale, inizialmente aspirante modella, la stella di Marilyn cominciò a brillare quando fu scoperta dall’attore Ben Lyon a soli vent’anni. La Monroe finì per incarnare l’archetipo della femme fatale e della libertà sessuale, in un’epoca in cui la società faticava a liberarsi dai vincoli del vecchio mondo e la sua vita sarà al centro in aprile di Marilyn: “100 Years of a Legen”d, uno show teatrale e musicale al Crazy Cogs di Londra in cui a riportare in vita l’attrice sarà la sua sosia e impersonificatrice Suzie Kennedy.

C’è poi una collaborazione con Pantone: i festeggiamenti sono appena cominciati con il debutto della Pantone Marilyn Monroe Collection Palette, una gamma cromatica pensata per catturare le diverse sfaccettature dell’identità della diva con tonalità evocative come Star White e High Risk Red.

Non poteva mancare il volume celebrativo: in collaborazione con la Marilyn Monroe Estate, Marilyn Monroe 100 è l’unica pubblicazione fotografica ufficiale realizzata per commemorare il centenario. Sfogliandone le pagine si possono ammirare lavori dei più grandi fotografi che collaborarono con Marylin: da André de Dienes, Joseph Jasgur e Bernard of Hollywood che svelarono le prime immagini di una giovanissima Norma Jeane Mortenson, a John Florea e Philippe Halsman autori dei ritratti promozionali di un’attrice agli esordi. E poi Eve Arnold, Elliott Erwitt, Bruce Davidson e Henri Cartier-Bresson che la immortalarono sui set di alcuni dei suoi film più celebri, Cecil Beaton e Richard Avedon che ne ritrassero la seducente bellezza, mentre le fotografie più intime di Alfred Eisenstaedt, Sam Shaw, George Barris e Milton Greene rivelano un altro lato dell’icona di Hollywood.

Il volume si conclude con The Last Sitting di Bert Stern, insieme a immagini recentemente riscoperte di una Marilyn luminosa e sorridente, scattate da Allan Grant durante un servizio per Life e pubblicate originariamente due giorni prima della morte della star.