11/9, giudice Usa spiana strada a causa civile a Riad

Via libera alla causa civile che accusa l'Arabia Saudita di aver aiutato i dirottatori dell'11 settembre: lo ha stabilito un giudice federale di New York dando ragione alle persone che hanno subito conseguenze per gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle nel 2001.

(Keystone-ATS) Queste hanno trascorso oltre 20 anni in tribunale cercando di chiedere conto delle responsabilità del regno saudita. I querelanti, secondo il magistrato, hanno fornito “prove ragionevoli in merito al ruolo” di Riad.

La sentenza del giudice George Daniels a New York segna “il passo più significativo nella ricerca di giustizia da parte delle famiglie”, ha dichiarato 9/11 Justice, un’organizzazione che rappresenta i sopravvissuti, i soccorritori e le famiglie delle vittime degli attacchi.

I governi stranieri in genere godono di immunità nelle cause legali, ma nel 2016 il Congresso ha approvato una legge che consente alle famiglie delle vittime dell’11 settembre di citare in giudizio l’Arabia Saudita. Il regno ha cercato di far archiviare il caso sostenendo l’anno scorso che era alleato degli Stati Uniti contro il terrorismo negli anni ’90 e aveva revocato la cittadinanza al fondatore di Al-Qaeda Osama bin Laden, che ha supervisionato gli attacchi dell’11 settembre.

Ma nel respingere l’istanza di archiviazione del caso da parte di Riad, Daniels ha affermato che i querelanti avevano fornito “prove ragionevoli in merito al ruolo” che due sauditi e il Regno dell’Arabia Saudita (Ksa) avrebbero avuto nel supportare i dirottatori dell’11 settembre. “Ksa non ha fornito prove sufficienti del contrario”, ha scritto Daniels.

“Sebbene Ksa tenti di offrire contesti o spiegazioni apparentemente innocentisti, essi sono contraddittori o non abbastanza convincenti da superare l’inferenza che Ksa abbia impiegato” Omar al-Bayoumi e Fahad al-Thumairy per aiutare i dirottatori, ha affermato il giudice. Il magistrato ha contestato le affermazioni del Regno secondo cui “gli incontri di Bayoumi con i dirottatori erano delle coincidenze” e che il disegno di un aereo “non era correlato agli attacchi dell’11 settembre”. “Si tratta di speculazioni conclusive degli avvocati, non basate sui fatti, o di smentite o scuse egoistiche dello stesso Bayoumi che non reggono all’esame”, ha affermato Daniels.

