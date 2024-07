25 morti a Gaza in raid israeliani nelle ultime ore, media

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Almeno 25 persone sarebbero state uccise in raid israeliani lanciati nelle prime ore di questa mattina nella Striscia di Gaza, secondo quanto riporta al Jazeera.

Stando all’emittente con sede in Qatar, almeno 5 persone sono morte in seguito ad un attacco nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City (nord). Altre 4, tra cui due bambini, sono morte in un attacco a Jabalia (nord). Almeno 3 persone sono decedute in un attacco nel campo profughi di Bureij (centro).

Quattro sono state uccise nel campo profughi di Nuseirat (centro) e altre 8 hanno perso la vita sempre a Nuseirat. Infine, una persona è morta a Khan Younis (sud) in un attacco con droni.