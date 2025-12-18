The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

35 anni fa la prima riunione del parlamento tedesco riunificato

Keystone-SDA

Il 20 dicembre 1990, si costituì il primo Bundestag tedesco riunificato nell'edificio del Reichstag a Berlino, all'epoca non ancora ristrutturato, la seduta fu aperta dal presidente anziano Willy Brandt, l'ex cancelliere federale della Ostpolitik.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le elezioni si erano tenute il 2 dicembre 1990.

Oggi il parlamento tedesco ha ricordato quella data. La presidente del Bundestag Julia Kloeckner ha sottolineato che quella della “Riunificazione tedesca è una storia di successo”. Ha anche ricordato proprio le parole di Willy Brandt in occasione della seduta inaugurale: “i muri nella mente spesso durano più a lungo di quelli costruiti con blocchi di cemento”.

Elisabeth Kaiser, incaricata del Governo federale per la parte orientale del Paese, ha ricordato la diversità con la quale i tedeschi occidentali entrarono nella democrazia dopo la Seconda guerra mondiale, con il miracolo economico, rispetto a quanto accaduto ai tedeschi orientali dopo la Riunificazione, con i complicati anni Novanta e Duemila, ricordando come: “in effetti, ancora oggi esistono regioni della Germania in cui le persone guadagnano molto meno rispetto alla media nazionale”.

Dalle tribune hanno seguito il dibattito l’ex presidente del Bundestag Wolfgang Thierse e l’ex presidente della Volkskammer, il parlamento della Ddr, Sabine Bergmann-Pohl, entrambi originari dell’Est del paese.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR