50 ditte svizzere nelle Top 500 d'Europa 16 ottobre 2001 - 19:07 Un decimo delle imprese presenti nella classifica «EuroTop 500», che raggruppa le 500 maggiori ditte europee, sono svizzere. La graduatoria è pubblicata da HandelsZeitung. Il gruppo svizzero meglio piazzato è la Nestlé, che figura al 12esimo posto, quattro ranghi in meno della classifica precedente, malgrado il fatturato del gigante alimentare sia progredito del 9 %. Con 50 ditte su 500, la Svizzera occupa la quarta posizione dietro Gran Bretagna, Francia e Germania. Nei primi sette posti figurano esclusivamente gruppi automobilistici o compagnie petrolifere. La classifica è condotta dal gruppo tedesco-americano DaimlerChrysler, seguito da tre gruppi petroliferi - BP Amoco, Totalfina Elf e Royal Dutch - e quindi da Volkswagen, Shell e Fiat. Il gruppo commerciale Metro, con sede in Svizzera, passa dal nono al 16esimo rango. Il gruppo ABB scende dal 41esimo al 50esimo posto, la Novartis dal 49esimo al 55esimo e la Roche dal 55esimo al 74esimo. In crescita invece Adecco, che sale dal 105esimo rango al 76esimo. Misurate in base agli utili, quattro imprese svizzere si collocano nei primi trenta ranghi: Roche, Nestlé, Novartis e Swisscom. swissinfo e agenzie