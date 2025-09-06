The Swiss voice in the world since 1935

A 102 anni scala il Fuji-San, la montagna sacra del Giappone

All'età di 102 anni Kokichi Akuzawa aggiorna il proprio record diventando per la seconda volta la persona più anziana a raggiungere la vetta del Fuji-San, la montagna sacra del Giappone.

(Keystone-ATS) Il risultato è stato riconosciuto dal Guinness World Records, e segue di 6 anni il precedente primato di Akuzawa, salito fino a quota a quota 3.776 metri nonostante “le difficoltà oggettive dell’ultima scarpinata”.

Dopo aver campeggiato per due notti lungo il sentiero ed essere stato vicino al ritiro per l’eccessiva stanchezza, raccontano i media locali, Akuzawa è riuscito a proseguire lungo il sentiero insieme alla figlia settantenne Motoe, alla nipote, al marito di quest’ultima e a quattro amici di un club di alpinismo locale.

“Ero davvero tentato di rinunciare a metà strada”, ha ammesso Akuzawa, “raggiungere la vetta è stato difficile, ma i miei amici mi hanno incoraggiato e alla fine è andato tutto bene. Sono riuscito a farcela perché tante persone mi hanno sostenuto”.

Akuzawa, che ha iniziato a scalare in gioventù, si è allenato per tre mesi prima della scalata del monte Fuji, svegliandosi alle 5 del mattino per fare passeggiate di un’ora, per lo più nella prefettura di Nagano, nel Giappone centrale. Ricordando le ragioni che lo hanno attratto per la prima volta verso questa disciplina 88 anni fa, Akuzawa ha confessato che “sebbene il fascino di raggiungere la vetta sia innegabile”, in questa occasione sono state le persone a spingerlo “a tornare”.

