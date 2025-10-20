A Delhi livelli record inquinamento, oltre 16 volte i limiti Oms

Keystone-SDA

La capitale indiana è avvolta da questa mattina da una coltre di nebbia tossica, con l'inquinamento balzato a livelli di Pm 2.5 già sedici volte superiori al massimo giornaliero raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

(Keystone-ATS) Secondo la Commissione di controllo della qualità dell’aria del governo la situazione è soggetta a un ulteriore deterioramento nei prossimi giorni. Le autorità della capitale hanno dato mandato per la messa in atto immediata di un insieme di misure specifiche volte a ridurre la tossicità. Tra le altre si prevede la garanzia della fornitura elettrica senza interruzioni per evitare l’uso dei generatori diesel, e l’uso sperimentale di aeroplani per il cloud seeding, la tecnica che induce la pioggia.