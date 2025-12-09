A Gaza 68 mio tonnellate di detriti, come 186 Empire State Building

Keystone-SDA

La guerra a Gaza ha ridotto gran parte dell'enclave in macerie, generando circa 68 milioni di tonnellate di detriti, secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite.

(Keystone-ATS) Distribuire tale quantità di macerie uniformemente su Manhattan, scrive il Wall Street Journal, lascerebbe circa 97 kg di detriti per metro quadrato, mentre il peso complessivo equivale a quello di circa 186 Empire State Building o di 162 ponti come il Golden Gate.

Sgomberare la Striscia per aprire la strada alla ricostruzione sarà un compito colossale che si prevede richiederà anni e costerà oltre un miliardo di dollari. Migliaia di attacchi aerei israeliani, insieme ai combattimenti sul terreno e alle demolizioni controllate, hanno distrutto oltre 123.000 edifici a Gaza e ne hanno danneggiati altri 75.000 in varia misura, pari all’81% di tutte le strutture dell’enclave, secondo l’ultima analisi delle immagini satellitari condotta dalle Nazioni Unite.

Le macerie sono miste a ordigni inesplosi: bombe, missili, razzi e proiettili di artiglieria che non sono esplosi. Ci sono anche resti umani: i corpi di circa 10.000 persone che rimangono intrappolate sotto le macerie, secondo le autorità sanitarie palestinesi. I lavori di rimozione delle macerie possono iniziare seriamente solo se le autorità israeliane consentiranno l’ingresso a Gaza di macchinari e attrezzature pesanti necessari per spostare i detriti e distruggere gli ordigni inesplosi.

Ma è improbabile che ciò accada finché Hamas e Israele non raggiungeranno un accordo sulla seconda fase del piano di pace delineato dal presidente Trump. Al momento i colloqui sono bloccati, poiché Hamas si rifiuta di disarmarsi e persistono disaccordi su chi alla fine controllerà l’enclave.