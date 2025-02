A marzo torna Salone del libro di Ginevra con più di 600 ospiti

Keystone-SDA

Il Salone del libro di Ginevra, che si terrà dal 19 al 23 marzo al Palexpo, accoglierà più di 600 autori e personalità francofone. L'edizione di quest'anno è infatti dedicata all'attualità editoriale francofona.

(Keystone-ATS) Per cinque giorni tutti i generi letterari, dai romanzi alla poesia, dai saggi ai fumetti, passando per i gialli e la fantascienza, saranno rappresentati, ha indicato il Salone del libro in una nota odierna. La manifestazione gratuita accoglierà scrittori provenienti da Svizzera, Francia, Belgio, Québec e Africa.

Tre gli ospiti d’onore, la giornalista, produttrice televisiva e autrice franco-svizzera Maïtena Biraben, lo scrittore francese Jérôme Ferrari e l’autore franco-belga Eric-Emmanuel Schmitt. Ciascuno di essi inviterà personalità di sua scelta con cui conversare.

Digitale e letteratura

Una nuova scena affronterà le grandi questioni dell’attualità internazionale e dei media. Intitolato “le studio”, un nuovo spazio sarà dedicato ai contenuti digitali sulla letteratura. I visitatori ritroveranno poi le altre scene dedicate ai dibattiti attuali, agli autori, ai fumetti, all’attualità editoriale svizzera o ancora alla letteratura per l’infanzia e al mondo arabo.

Tra gli autori annunciati figurano l’algerino Kamel Daoud, vincitore del premio Goncourt 2024 per “Houris”, l’ucraino Andreï Kourkov, i francesi Gaëlle Josse, David Foenkinos e Aurélie Valognes. Non mancheranno autori elvetici quali Alexandre Jollien, Sarah Marquis, Zep, Joseph Deiss e Sarah Jollien-Fardel.

Il Salone del libro, che ospiterà quasi 250 espositori, proporrà anche quattro mostre, una delle quali dedicata a Corto Maltese e al suo creatore Hugo Pratt. Saranno consegnati cinque premi letterari e artistici.

www.salondulivre.ch