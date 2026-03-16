A Parigi Dati ‘lavorerà’ con il candidato macroniano Bournazel

Keystone-SDA

Rachida Dati, ex ministra della Giustizia e candidata sindaca di Parigi per i Républicains, ha annunciato oggi che lavorerà con il candidato di centrodestra Pierre-Yves Bournazel, del partito Horizons (dell'ex premier Edouard Philippe) e dei macroniani di Renaissance.

1 minuto

(Keystone-ATS) Bournazel si è qualificato per il ballottaggio pur arrivando al quarto posto e la Dati ha scritto su X che vuole lavorare con lui ad un “progetto di alternativa”: “È in ballo la vita dei parigini nei prossimi 6 anni. Dobbiamo riuscire nell’alternanza!”. La Dati è arrivata seconda con il 25,46% dei voti, staccata di 12 punti da Emmanuel Grégoire, rappresentante PS-Verdi-PCF.

Interrogato sulla proposta della Dati, Bournazel ha risposto che “non c’è nulla di deciso al momento” e che la candidata Républicains deve “ancora impegnarsi sul rifiuto delle estreme e altre condizioni prima che il dialogo si avvii. Io – ha aggiunto Bournazel – sono un uomo di dialogo, voglio l’alternanza a Parigi. Ma sono anche un uomo con dei valori”. Bournazel ha posto come condizioni di alleanza “il rifiuto con la massima chiarezza di ogni alleanza o progettualità con l’estrema destra e con la lista di Knafo”, rappresentante di Reconquete, il movimento di estrema destra di Eric Zemmour di cui Sarah Knafo è anche compagna nella vita.