A Parigi l'ambasciatore amante della Mata Hari rumena 10 agosto 2000 - 13:25 Il 53.enne diplomatico vodese Jean-Pierre Vettovaglia partirà tra pochi giorni per Parigi dove assumerà la carica di rappresentante permanente della Svizzera presso l'organizzazione dei Paesi francofoni, con il titolo di ambasciatore ad personam. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato la notizia pubblicata giovedì dal quotidiano svizzero tedesco «Blick». Vettovaglia era salito alla ribalta della cronaca nel 1996: ambasciatore in Romania, aveva avuto una relazione con una presunta agente dei servizi segreti di Bucarest. In seguito a questa vicenda il DFAE gli aveva tolto il titolo di ambasciatore, declassandalo nello stipendio. Il dipartimento di Joseph Deiss precisa che l'incarico a Parigi non rappresenta una promozione. Anche il titolo gli è stato concesso provvisoriamente, solo per poter rappresentare il presidente della Confederazione nell'organizzazione che riunisce le nazioni di lingua francese. Ciò significa che quando assumerà un altro incarico Vettovaglia dovrà rinunciare alla qualifica di ambasciatore. swissinfo e agenzie