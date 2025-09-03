The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

A Roma scatta la maxi inchiesta sui siti sessisti

Keystone-SDA

Potrebbero confluire in una maxi inchiesta le indagini sullo scandalo dei siti sessisti in cui venivano pubblicate foto di donne, senza il loro consenso, accompagnate da commenti volgari e da insulti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti

(Keystone-ATS) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per revenge porn in relazione al gruppo Facebook ‘Mia Moglie’, dove gli utenti condividevano scatti privati senza l’autorizzazione delle dirette interessate. Un procedimento in cui potrebbe convergere anche il caso dell’altra pagina sessista Phica.eu.

I pubblici ministeri (pm) capitolini, infatti, sono in attesa di una prima informativa della polizia Postale riguardo la piattaforma dove venivano pubblicati anche scatti di politiche, influencer e attrici. A coordinare le indagini sarà il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Nel caso di ‘Mia Moglie’ la strada investigativa sembra essere più lineare trattandosi di un’unica fattispecie ossia foto di donne, scattate a loro insaputa o comunque all’oscuro della loro diffusione, che avveniva da parte dei mariti o dei compagni. Diverso il caso di Phica, dove si potrebbero configurare anche altre ipotesi di reato: dalla diffamazione fino all’estorsione per presunte richieste di denaro – segnalate da vittime – per rimuovere contenuti sensibili.

Intanto la procura di Firenze ha aperto un’inchiesta parallela in cui si ipotizza il reato di diffamazione ai danni della sindaca Sara Funaro finita a sua insaputa, assieme ad altre esponenti politiche, su quella piattaforma. E proprio la prima cittadina oggi ha parlato del presunto gestore di Phica, la cui identità è stata rivelata dal quotidiano Domani.

“È la prima volta che sento” il nome Vittorio Vitiello, “cosa gli direi se lo incontrassi? Gli farei una domanda, su come pensa che possano reagire le donne, se non si rende conto di aver violato la privacy e di aver fatto qualcosa di veramente grave” ha detto Funaro. Proprio la sua denuncia avrebbe contribuito a far identificare il 45enne di Firenze, originario di Pompei (in provincia di Napoli) che è stato già ascoltato da chi si occupa delle indagini.

“Io penso che bisogna denunciare, per difendere tutte le donne, se non si denuncia queste cose continueranno sempre – ha sottolineato la sindaca -. La domanda che mi pongo è questa: se all’interno di questi siti finisce una ragazza con delle fragilità cosa succede? Appena ho visto le mie immagini ho avuto una sensazione di sdegno ma niente di più – ha raccontato -. Quando sei un personaggio pubblico sei abituata a ritrovarti in queste situazioni, anche se non dovrebbe essere così. Il mio pensiero è andato immediatamente a tutte le altre donne. Viene un senso di rivalsa, come per dire muoviamoci subito”.

Sul quarantacinquenne, amministratore di una piccola società che si occupa di campagne pubblicitarie e “organizzazione di eventi con l’ausilio di social”, già in passato pare siano stati effettuati accertamenti, sempre nell’ambito della diffusione di foto di personaggi pubblici.

Nel frattempo sulla homepage del sito Phica, dove i contenuti sono stati rimossi nei giorni scorsi ma restano ancora pop up pornografici, è stato pubblicato nelle ultime ore un lungo post in cui l’amministratore respinge “ufficialmente le accuse di estorsione”.

Nel messaggio, corredato da una serie di screenshot di conversazioni, ricostruisce la vicenda iniziata a dicembre del 2023 quando un utente ha chiesto la rimozione di un contenuto fino alle polemiche con minacce di denunce. Nel testo il gestore rivendica la legalità del suo operato, distinguendo tra “lavoro” e “morale”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR