A Saint-Tropez l’ultimo addio a Brigitte Bardot, folla ai funerali

Keystone-SDA

Brigitte Bardot, a 10 giorni dalla morte avvenuta il 28 dicembre nella sua residenza della Madrague, attraversa questa mattina per l'ultima volta il villaggio di Saint-Tropez, che ha legato tanta della sua fama mondiale al nome della celebre attrice.

(Keystone-ATS) I funerali di Brigitte Bardot erano alle 11.00 ma le personalità non si sono fatte attendere, da Marine Le Pen al militante ecologista Paul Watson, alla cantante e sua amica Mireille Mathieu, che si esibirà durante le esequie.

In programma una cerimonia religiosa nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, che viene ritrasmessa su tre schermi giganti installati a Saint-Tropez, uno sul porto, l’altro in centro e un terzo davanti al municipio. Al termine della cerimonia, processione dietro al feretro in direzione del cimitero, con inumazione prevista nella massima intimità nella tomba che sorge proprio a pochi metri dal mare, con vista su Sainte-Maxime.