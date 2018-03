L'utile lordo è progredito del 36 percento, salendo a 319 milioni di franchi, mentre l'utile netto si è fissato a 251 milioni (-3,8 percento). «I risultati mostrano che siamo sulla buona via», ha rilevato oggi a Zurigo Alois Sonnemoser, presidente della direzione di ABB Svizzera. ABB Svizzera è riuscita ad incrementare ulteriormente le nuove commesse, progredite del quattro percento e passate a 2,707 miliardi di franchi nel periodo in rassegna. A tale crescita hanno contribuito in concreto tutti i comparti di attività. In lieve rialzo anche il numero degli effettivi, aumentati dello 0,4 percento a 8 227 persone.

ABB: giro d'affari invariato nel 99 01 marzo 2000 - 13:28 L'ABB Svizzera ha realizzato un giro d'affari in pratica invariato di 2,611 miliardi di franchi ( 0,4 percento) nel 1999. L'utile lordo è progredito del 36 percento, salendo a 319 milioni di franchi, mentre l'utile netto si è fissato a 251 milioni (-3,8 percento). «I risultati mostrano che siamo sulla buona via», ha rilevato oggi a Zurigo Alois Sonnemoser, presidente della direzione di ABB Svizzera. ABB Svizzera è riuscita ad incrementare ulteriormente le nuove commesse, progredite del quattro percento e passate a 2,707 miliardi di franchi nel periodo in rassegna. A tale crescita hanno contribuito in concreto tutti i comparti di attività. In lieve rialzo anche il numero degli effettivi, aumentati dello 0,4 percento a 8 227 persone.