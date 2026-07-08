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ABB e Roche, insieme per rivoluzionare i laboratori con la robotica

Keystone-SDA

Il colosso tecnologico ABB e la divisione diagnostica di Roche hanno annunciato oggi una collaborazione globale per lo sviluppo di nuove soluzioni robotiche destinate ai laboratori clinici.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’accordo, siglato con una dichiarazione congiunta, punta a rendere i processi di laboratorio più efficienti, flessibili e interconnessi attraverso l’impiego di robotica intelligente e intelligenza artificiale (IA), si legge in un comunicato diffuso dai due gruppi. La cooperazione si concentrerà inizialmente su due aree applicative distinte ma complementari: da un lato, in ambito patologico, verranno sviluppate soluzioni robotiche per la gestione e l’organizzazione dei vetrini, con l’obiettivo di supportare flussi di lavoro digitali e sempre più interconnessi; dall’altro, nei grandi laboratori centrali, saranno introdotti robot mobili autonomi in grado di trasportare campioni e materiali tra i vari strumenti analitici, automatizzando così l’intera logistica di laboratorio.

Secondo le due aziende i nuovi sistemi saranno in grado di assumere i compiti ripetitivi e di routine, alleggerendo il carico di lavoro del personale e consentendo ai tecnici e ai biologi di dedicarsi ad analisi più complesse, nonché a maggior valore aggiunto. Parallelamente, le soluzioni promettono di accelerare i tempi di lavorazione e aumentare l’efficienza complessiva della diagnostica.

Nell’ambito dell’intesa ABB metterà a disposizione la propria tecnologia robotica e di automazione, insieme a software basati sull’intelligenza artificiale, mentre Roche contribuirà con la sua profonda conoscenza del settore della diagnostica di laboratorio e delle applicazioni cliniche.

A spingere le due multinazionali verso questa alleanza è la crescente pressione a cui sono sottoposti i laboratori clinici di tutto il mondo. Le aziende sottolineano che la carenza di personale specializzato, l’invecchiamento della popolazione e la crescente rilevanza della medicina personalizzata stanno alimentando una domanda senza precedenti di processi di laboratorio più efficienti e automatizzati. La robotica e l’IA potrebbero rappresentare, in questo contesto, la risposta tecnologica per far fronte a tali sfide, garantendo al contempo qualità e tempestività diagnostica.

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