Democrazia diretta in Svizzera
Abbonamento metà prezzo mantenuto, dovrebbe essere più economico

Keystone-SDA

L'abbonamento metà prezzo per i trasporti pubblici sarà mantenuto, rassicura Helmut Eichhorn, direttore generale di Alliance SwissPass, nel SonntagsBlick di oggi, dopo i titoli di alcuni media sulla sua scomparsa. "Sarà persino più economico", dice.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La riduzione di prezzo con l’attuale abbonamento metà prezzo è al massimo del 50%, mentre con il nuovo abbonamento lo sconto sarà almeno del 50%, spiega Eichhorn. L’obiettivo è quello di creare un sistema di bonus comprensibile che permetta di sapere in qualsiasi momento quanti chilometri sono stati percorsi e qual è lo sconto che ne deriva, aggiunge.

“Inoltre, il prezzo viene visualizzato prima e dopo ogni viaggio, in modo che tutto sia molto trasparente. Non ci saranno aumenti di prezzo nascosti”, afferma il direttore di Alliance SwissPass.

Solo tre prodotti

A suo avviso, in futuro ci dovrebbero essere solo tre prodotti: un modello base per il quale si deve pagare la tariffa intera, un’offerta forfettaria come l’abbonamento generale e un abbonamento Smart: “Questo abbonamento Smart corrisponde all’attuale abbonamento a metà prezzo ed è inoltre integrato da un sistema di bonus”.

Con questo sistema semplificato”, afferma Eichhorn, “speriamo di stimolare un maggiore utilizzo di treni, tram e autobus per generare ulteriori entrate”.

Tuttavia, il direttore di Alliance SwissPass sottolinea che il nuovo sistema è ancora solo un progetto e che non è ancora stata presa una decisione definitiva sulla sua introduzione.

