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Abolizione valore locativo frenerà la crescita delle ipoteche

Keystone-SDA

L'abolizione del valore locativo dovrebbe frenare la crescita del mercato ipotecario in Svizzera: lo affermano Moneypark, società attiva nella consulenza e intermediazione nel ramo, e l'assicuratore Helvetia, sulla base di un sondaggio.

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(Keystone-ATS) Circa un terzo (34%) dei proprietari di case aveva dichiarato, prima della votazione del 28 settembre 2025, l’intenzione di estinguere parzialmente o completamente l’ipoteca, qualora fosse stato cancellato il valore locativo. Dopo l’esito favorevole del voto tale quota è scesa al 27%, ma rimane comunque significativa, si legge in un comunicato odierno.

Il motivo principale addotto per rinunciare ai rimborsi anticipati è il basso livello dei tassi ipotecari, citato dal 51% dei partecipanti al rilevamento demoscopico. Ma le cose potrebbero cambiare: Moneypark stima che, nei primi cinque anni dall’abolizione del reddito fittizio in questione (prevista a partire da gennaio 2029), potrebbero essere ammortizzati mutui per un volume compreso tra 30 e 80 miliardi di franchi. Ciò potrebbe compensare in parte la crescita annuale del mercato ipotecario, che di recente si è attestata attorno al 3%.

L’indagine evidenzia peraltro anche disparità tra le regioni linguistiche: in Romandia l’intenzione di rimborsare il denaro preso in prestito per comprare la casa è leggermente aumentata, mentre nella Svizzera tedesca è diminuita.

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