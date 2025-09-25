The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Abu Mazen a Onu: per 2 anni genocidio di palestinesi a Gaza

Keystone-SDA

"Da due anni quasi la gente palestinese a Gaza sta vivendo un genocidio fatto di uccisioni e fame. Una guerra dove gli occupanti israeliani compiono crimini contro l'umanità, documentati e monitorati".

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha detto il leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, in video collegamento all’Assemblea Generale dell’Onu dopo che l’amministrazione Trump gli ha negato il visto.

Il presidente palestinese ha inoltre condannato nuovamente l’attacco di Israele contro il Qatar, che ha costituito “una chiara violazione della legge internazionale e costituisce una escalation”.

La guerra di Israele a Gaza – ha proseguito – “sarà ricordata come uno dei capitoli più orribili del XX e del XXI secolo”.

“Hamas dovrà consegnare armi all’Anp”

“Hamas non avrà un ruolo nel governo, dovranno consegnare le loro armi all’Anp come parte della costruzione di un solo stato, una sola legge e una sola forza di sicurezza. Non vogliamo uno stato armato”, ha poi affermato Abu Mazen, precisando che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele “non rappresentano il popolo palestinese”.

Il presidente palestinese ha “esortato tutti gli Stati che non l’hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Chiediamo di sostenere l’ottenimento da parte della Palestina di un’adesione piena alle Nazioni Unite”.

Il leader dell’Autorità nazionale palestinese ha ricordato che “abbiamo già riconosciuto l’esistenza di Israele nel 1988 e nel 1993 e continuiamo a riconoscere questo diritto”. Ed haassicurato che i palestinesi rifiutano l’antisemitismo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR