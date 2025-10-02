The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Abusi sugli allievi: docente zurighese condannato a quindici mesi

scuola
Keystone-SDA

È stato condannato a un anno e tre mesi di detenzione sospesa con la condizionale un maestro di scuola elementare zurighese, riconosciuto colpevole di toccamenti ai danni di tre allievi di 10 e 11 anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il docente 28enne è pure stato punito con il divieto a vita di svolgere attività con bambini e di entrare in contatto per cinque anni con i giovani di cui ha abusato.

Nell’ambito di una procedura accelerata, il Tribunale distrettuale di Zurigo ha giudicato oggi l’uomo colpevole di atti sessuali con fanciulli e di molestie sessuali, una sentenza concordata tra accusa e difesa. “Non si è trattato soltanto di un superamento dei limiti, ma di un vero e proprio abuso”, ha sostenuto la presidente del tribunale al momento della sentenza. Ha inoltre aggiunto che il docente era apprezzato dagli allievi e che ha abusato della sua popolarità.

I fatti risalgono al periodo tra dicembre 2023 e l’estate 2024, quando l’insegnante abbracciò in classe e durante una gita in Ticino i tre ragazzi “teneramente e in modo inconsueto”, come riporta l’atto d’accusa. Secondo un altro impiegato dell’istituto, questi contatti avrebbero provocato all’uomo un'”erezione visibile”. Il condannato ha pure ripetutamente toccato le parti intime delle tre vittime.

Il giovane adulto, di nazionalità svizzera, ha subito ammesso i fatti dall’apertura dell’inchiesta. “So che le mie azioni sono state un errore e ne provo profonda vergogna”. Da giugno 2024 è stato sospeso di comune accordo dal lavoro, dal quale si è poi dimesso e ha trascorso un mese e mezzo di detenzione preventiva. Ora è attivo nell’ambito della formazione per adulti e segue una terapia.

Il maestro dovrà pure risarcire ognuno degli abusati con 11’000 franchi e si è dichiarato disponibile a risarcire i costi di cura sostenuti dai tre.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
44 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR