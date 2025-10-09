Acciaio: “misure Ue rischiano di far crollare l’industria svizzera”

Keystone-SDA

Le misure annunciate dall'Unione europea per proteggere la propria produzione di acciaio rischiano di far crollare il principale mercato di esportazione dell'acciaio svizzero, secondo l'associazione di categoria Metal.suisse.

2 minuti

(Keystone-ATS) Senza un’adeguata reazione da parte della Confederazione, “la Svizzera rischia di diventare definitivamente un semplice paese di servizi”, sostiene l’organizzazione.

“La necessità di proteggere i produttori di acciaio europei dalle importazioni a basso costo provenienti dall’Asia è comprensibile, ma i provvedimenti potrebbero infliggere un colpo fatale agli esportatori di acciaio elvetici e mettere in pericolo l’industria meccanica”, si legge in un comunicato odierno. L’associazione aveva già espresso martedì il proprio rammarico per la proposta della Commissione europea di imporre sovrattasse del 50% sulle importazioni di acciaio.

Per gli operatori svizzeri gli annunci di Bruxelles equivalgono a un divieto di esportazione. “Se la riduzione dei contingenti tariffari non sarà accompagnata da una quota specifica per la Confederazione, il principale mercato di esportazione dell’acciaio elvetico scomparirà completamente”, mette in guardia Metal.suisse.

È quindi urgente negoziare. “L’Ue ha segnalato la sua disponibilità a concludere accordi speciali”, ma “spetta al Consiglio federale reagire e garantire che i posti di lavoro che dipendono direttamente e indirettamente dall’industria siderurgica in Svizzera siano preservati”, conclude il comunicato.