Accordi Ue: Bachmann (GE) critica il suo partito

Keystone-SDA

Per la consigliera di Stato ginevrina responsabile dell'economia, Delphine Bachmann, la posizione del suo partito, il Centro, sugli accordi Svizzera-Ue è "un errore strategico". A suo dire, serve un appoggio chiaro alle intese, "necessarie per Ginevra".

1 minuto

(Keystone-ATS) “La presa di posizione ‘sì, ma’ non rappresenta l’opinione di maggioranza nel partito, e ci serve un messaggio forte per vincere”, ha detto Bachmann in un’intervista pubblicata oggi da Le Temps. Se il Centro sostiene di principio gli accordi, chiede in effetti miglioramenti mirati nella politica interna in materia di immigrazione e controllo democratico. “Fare discorsi esitanti non ci aiuterà a fare campagna”, ha aggiunto la ministra del Canton Ginevra.

La consigliera di Stato sostiene che anche i Cantoni devono dire la loro. “In particolare un cantone come Ginevra la cui prosperità è stata costruita sulle relazioni con i suoi partner esterni”, ha messo in evidenza. “Ginevra ha bisogno di manodopera”, ha aggiunto.

La responsabile cantonale dell’economia afferma che il suo partito dovrebbe posizionarsi rapidamente attraverso un’assemblea dei delegati, come hanno già fatto altri partiti, come il PLR. “L’economia ha bisogno di risposte ora. Dobbiamo mandare un messaggio forte e rassicurante: in Svizzera il quadro è stabile e così resterà”, ha insistito.