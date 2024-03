Accordo in Germania, macchinisti avranno le 35 ore entro il 2029

(Keystone-ATS) Il sindacato tedesco dei macchinisti Gdl e le ferrovie Deutsche Bahn hanno raggiunto, dopo mesi, un accordo: riduzione graduale del lavoro da 38 a 35 ore settimanali entro il 2029, con piena compensazione salariale.

Le richieste della Gdl vengono così di fatto soddisfatte.

Chiunque desideri lavorare di più, tuttavia, potrà farlo all’interno di un orario di lavoro compreso tra le 35 e le 40 ore settimanali e ricevere più denaro.

“La disputa è stata dura. Ma alla fine siamo riusciti a raggiungere un compromesso intelligente”, ha detto Martin Seiler, direttore delle Risorse Umane di Deutsche Bahn, citato da Spiegel. Per l’azienda è stata molto importante l’introduzione non obbligatoria della settimana di 35 ore, con la possibilità della flessibilità. Nell’accordo sindacato-ferrovie è previsto anche un aumento salariale di 420 euro in due scatti entro il 1 aprile 2025, così come un bonus anti-inflazione di 2850 euro.

L’intesa significa che non dovrebbero esserci più ulteriori scioperi dei macchinisti tedeschi, visto che l’accordo collettivo e la successiva nuova fase negoziazione prevedono una pace tra le parti fino al febbraio 2026.