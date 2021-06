Accordo quadro: Unione svizzera imprenditori critica sindacati

Per Valentin Vogt, presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori, l'ostinazione dei sindacati contro qualsiasi flessibilizzazione nel mercato del lavoro è incomprensibile (immagine d'archivio del 2019). KEYSTONE/PETER SCHNEIDER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 giugno 2021 - 08:05

(Keystone-ATS)

Il presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori (USI) è infastidito dall'atteggiamento ostinato dei sindacati nei negoziati sull'accordo quadro istituzionale tra la Confederazione e l'Unione europea (Ue).

Per Valentin Vogt, le parti sociali avrebbero dovuto avere lo stesso interesse, cioè garantire la protezione dei salari. I sindacati invece volevano chiaramente di più, comprese più restrizioni sul mercato del lavoro, afferma Vogt in un'intervista pubblicata oggi sui giornali in lingua tedesca dell'editore Tamedia. Il presidente dell'USI aggiunge che i sindacati volevano un abbassamento del quorum dei datori di lavoro per i contratti collettivi, la protezione contro il licenziamento per i dipendenti più anziani e altre misure negative per il mercato del lavoro.

Le possibilità di raggiungere un accordo con i sindacati sul diritto del lavoro sono state esaurite, ritiene. E segnala punti problematici come la flessibilizzazione dell'orario di lavoro. Coloro che controllano le loro e-mail a casa dopo il lavoro non possono farlo a causa del diritto del lavoro obsoleto, poiché questo è considerato tempo di riposo, si lamenta.

Vogt sottolinea che i sindacati hanno pubblicamente minacciato di combattere qualsiasi modifica della Legge sul lavoro (LL) con un referendum. Questo deve finire, dice. "Forse un giorno dovremo chiedere alla gente se è giusto che rispondere alle e-mail a casa la sera sia una violazione della legge", aggiunge.

Per quanto riguarda le sfide dell'economia dopo il fallimento dei negoziati sull'accordo quadro con l'Ue, Vogt dice che USI, insieme a all'organizzazione delle imprese economiesuisse, sta lavorando a un programma di politica economica.

Anno dopo anno, la Svizzera perde terreno nei confronti internazionali, sostiene Vogt. L'economia deve tornare ad essere più competitiva. Si sta quindi considerando un pacchetto di misure. Vogt spiega che questo includerà il rafforzamento del libero scambio con i paesi terzi. Aumentare le quote di lavoratori da questi paesi aiuterebbe ad alleviare la carenza di personale qualificato, dice. Tra le misure previste vi è anche un'aliquota unica per l'IVA.