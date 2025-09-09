The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Acquisto di azioni, enormi differenze di costo fra gli istituti

Keystone-SDA

L'acquisto e la vendita di azioni nonché di altri titoli può essere costoso e le differenze fra gli istituti di riferimento si rivelano importanti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il fornitore più oneroso è sette volte più caro di quello più conveniente, emerge da un’analisi effettuata dal servizio di confronti Moneyland.ch.

La negoziazione di azioni o di fondi come gli ETF sta diventando sempre più popolare anche in Svizzera, ricorda l’azienda in un comunicato odierno. Gli oneri di acquisto vengono però spesso trascurati.

“Confrontando i costi, i trader possono risparmiare rapidamente diverse centinaia di franchi all’anno”, afferma Benjamin Manz, esperto di Moneyland.ch, citato in un comunicato. “Oltre ai costi, vale però la pena dare un’occhiata anche ai servizi offerti”. Tra questi figurano, tra l’altro, le funzioni e la facilità d’uso della piattaforma di trading online, nonché la gamma di titoli negoziabili.

Moneyland.ch ha esaminato le commissioni delle piattaforme di negoziazione delle principali banche svizzere per l’acquisto e la vendita di azioni ed ETF sulla base di due diversi profili utente: uno che opera in modo occasionale e l’altro che agisce più di frequente. In entrambi i casi ai primi due posti dei fornitori più a buon mercato figurano Saxo Bank e Cornèrtrader, mentre l’istituto più caro è sempre UBS. Gli altri operatori si inseriscono fra questi due estremi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR