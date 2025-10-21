The Swiss voice in the world since 1935
Acs, per cristiani in Israele violenze senza precedenti

"I cristiani in Israele hanno sperimentato un livello di violenza e ostilità senza precedenti: estremisti ebraici hanno preso di mira istituzioni e leader ecclesiali".

(Keystone-ATS) È quanto sottolinea il Rapporto sulla libertà religiosa presentato dalla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, parlando della situazione dopo il 7 ottobre.

“La coalizione di estrema destra guidata dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha accentuato le divisioni etniche e religiose”, rileva ancora il Rapporto. Acs evidenzia anche che “il crollo del turismo religioso ha aggravato le difficoltà economiche delle comunità cristiane in Terra Santa”.

