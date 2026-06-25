Caldo record: si battono i primati di temperatura

Il record di giugno è stato battuto. Keystone-SDA

In molte località svizzere il termometro sta raggiungendo livelli mai visti in passato durante il mese di giugno - Dove si stanno superando i record e chi ne soffre di più.

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RSI Info/SRF Data/Diem

La Svizzera è nella morsa del caldo da giorni. Dove si registrano temperature da record? Il rilevatore sviluppato da SRF indica per 28 stazioni di misurazione la temperatura più alta raggiunta nel corso della giornata. I dati vengono aggiornati ogni ora.

Nota: Il record assoluto di giugno è stato battuto, come si può leggere in questo articolo.

Contenuto esterno Scegliere la stazione Altdorf Bad Ragaz Basel / Binningen ⚠ Bern / Zollikofen ⚠ Château-d’Oex Chaumont Col du Grand St-Bernard Davos Elm Engelberg Genève / Cointrin Grächen Grimsel Hospiz Jungfraujoch La Chaux-de-Fonds Locarno / Monti Lugano Luzern Meiringen Neuchâtel Payerne ⚠ S. Bernardino Samedan Säntis Segl-Maria Sion St. Gallen Zürich / Fluntern Stato alle 15:00, ultimo aggiornamento: 15:39 32,3 °C Temperatura attuale 25° Giugno 34,8° Record assoluto 37,1° 40° Primato per il mese di giugno 34,8 °C il 27.06.2019 Record assoluto (tutti i mesi) 37,1 °C il 21.07.1983 Temperatura massima del giugno 2026 32,9 °C il 22.06.2026 Grafico: SRF Data, Fonte: MeteoSvizzeraCollegamento esterno. I dati attuali (ultime 24 ore) provengono da stazioni automatiche e possono contenere errori di misurazione.

Dove potrebbero essere battuti i record locali

Le temperature assolute variano a seconda dell’altitudine e dell’ubicazione della stazione di rilevamento. Di conseguenza, anche i primati di giugno cambiano da una località all’altra. Dove potrebbe essere battuto un record a breve, e dove è già successo in questi giorni? La risposta emerge dal confronto tra la temperatura massima attuale del luogo e il rispettivo record assoluto per il mese di giugno.

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La massa d’aria calda risalita dal Nord Africa che da alcuni giorni ristagna sull’Europa occidentale, sta estremizzando una tendenza all’aumento delle temperature nel mese di giugno in atto da diversi anni. Praticamente è dal 1996 che i mesi di giugno sono regolarmente più caldi rispetto alla media del periodo 1961-1990 in tutte le stazioni di misurazione.

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In alcune località i primati per il mese sono già stati battuti a inizio settimana come a Berna/Zollikofen e Payerne dove lunedì si è arrivati a 36,1° C. Secondo le previsioni SRF Meteo però il primato svizzero assoluto della maggiore temperatura registrata a giugno ha più probabilità di essere superato nella regione di Basilea. Lì, nel giugno del 1947, furono misurati 36,9° C. Un record che potrebbe cadere nei prossimi giorni. “Ci aspettiamo temperature che, statisticamente, si verificano solo ogni 20-100 anni”, spiega il metereologo Roman Brogli, “anche se a causa del cambiamento climatico giornate torride di questo tipo sono diventate più probabili”.

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La canicola per la quale è stata diramata un’allerta di grado 4 su 5 valida per gran parte della Svizzera, è destinata a durare diversi altri giorni e probabilmente sarà la più lunga mai registrata in Svizzera. La situazione sul fronte è decisamente particolare soprattutto nell’Altipiano dove temperature come quelle attuali sono piuttosto rare. Nelle Alpi e a meridione della catena invece la colonnina del termometro raggiunge livelli elevati con maggiore frequenza. Tant’è che gli attuali primati delle temperature per il mese di giugno di Locarno e Lugano risalgono “solamente” al 2019 con poco meno di 35 °C. Una temperatura comunque ancora lontana dalla massima mai registrata in Svizzera: 41,5° C misurati l’11 agosto 2003 a Grono.

Le allerte meteoCollegamento esterno di MeteoSvizzera in tempo reale:

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Il caldo estremo è pericoloso per la salute

Periodi di caldo prolungati possono mettere a dura prova il corpo umano e causare, ad esempio, malattie cardiocircolatorie e respiratorie. Il caldo può ridurre le capacità fisiche e mentali e, in singoli casi, portare alla morte. Vale pertanto la pena seguire le raccomandazioni.

L’OMS lancia l’allarme sanitario per la canicola in Europa (TG 20.00 della RSI del 23 giugno 2026)

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Caldo estremo, come comportarsi? Le raccomandazioni degli esperti cantonaliCollegamento esterno COSA FARE Bevi acqua regolarmente, anche senza sete, almeno 1,5 litri al giorno Prendi pasti leggeri Stai in ambienti freschi o climatizzati nelle ore più calde (11-18) Abbassa le persiane e tieni le finestre chiuse di giorno, aprile di notte Indossa abiti leggeri, chiari e traspiranti, un cappello Controlla regolarmente anziani, bambini e persone malate vicino a te Rinfrescati applicando panni bagnati su polsi, fronte e nuca Riduci l’attività fisica intensa: se necessaria, spostala nelle prime ore del mattino SE FAI PARTE DI UN GRUPPO VULNERABILE (bambini e persone con più di 65 anni) Fare docce e bagni extra Bere molto e spesso Avvisare i vicini o i servizi sociali se si deve passare un periodo da soli Consultare il medico o il farmacista se si prendono anti-ipertensivi, diuretici e/o medicamenti psicofarmaci COSA NON FARE Non lasciare mai bambini o animali in auto, nemmeno per pochi minuti Non bere alcol o bevande zuccherate per dissetarti: accelerano la disidratazione Non fare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata Non affidarti solo alla sensazione di sete: quando compare, sei già disidratato Non esporre neonati e anziani al sole diretto QUANDO CHIAMARE IL MEDICO Mal di testa persistente, confusione, pelle secca e arrossata, assenza di sudorazione nonostante il caldo: sono segnali di un possibile colpo di calore. Chiama il 144 o il tuo medico di riferimento.

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