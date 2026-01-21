I parchi solari alpini svizzeri mostrano potenzialità, ma anche limiti
La Svizzera sta sviluppando grandi parchi solari in alta montagna per aumentare la produzione di energia rinnovabile, soprattutto in inverno. Essi rientrano nel programma federale “Solar Express”, lanciato nel 2022, che ha registrato risultati contrastanti. Un’analisi della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.
Il Governo svizzero ha lanciato l’iniziativa “Solar Express” (vedi primo riquadro) poco più di tre anni fa.
Attualmente sono previsti circa 30 grandi parchi solari nelle Alpi svizzere. Si trovano in varie fasi di realizzazione o approvazione, mentre un numero simile di progetti è stato respinto.
Inizialmente, la scadenza per la messa in esercizio era stata fissata per la fine del 2025, ma il termine e la legge sono stati prorogati e modificati la scorsa primavera.
A fronte delle preoccupazioni riguardanti la crisi climatica e l’approvvigionamento energetico, nel 2022 il Parlamento svizzero ha approvato una modifica di leggeCollegamento esterno per semplificare e accelerare la costruzione di grandi parchi solari nelle aree di alta montagna e aumentare la produzione di elettricità in inverno.
La modifica ha ridotto gli ostacoli alla costruzione – comprese le severe norme ambientali – e offerto generose sovvenzioni (60% dei costi del progetto). Gli operatori avrebbero dovuto iniziare a immettere elettricità nella rete entro la fine del 2025 per poter ottenere il cruciale finanziamento pubblico. Il programma federale è stato prorogato dal Parlamento nel marzo 2025 e la scadenza originaria è stata eliminata.
Il Legislativo elvetico ha deciso di prolungare il sostegno federale per mantenere l’attuale slancio; diversi progetti presentati sono oggetto di ricorsi legali e affrontano sfide tecniche che ne hanno provocato il ritardo.
Attualmente sono previsti circa 30 grandi parchi solari nelle Alpi svizzere, mentre un numero simile di progetti è stato respinto. Nel Cantone Vallese, dove erano previsti i primi progetti, alla fine del 2025 non era stato costruito né approvato legalmente alcun impianto.
Ecco alcuni elementi relativi al Solar Express sulla base delle esperienze realizzate finora.
Realizzazione rapida
Uno degli aspetti più sorprendenti di Solar Express è la velocità di realizzazione. Tre anni fa, i primi parchi solari alpini esistevano solo sulla carta.
Oggi, quattro impianti sono in costruzione e stanno già producendo elettricità nei Cantoni dei Grigioni e Uri, nella Svizzera sudorientale e centrale rispettivamente. Diversi altri sono pianificati o progrediscono in altre regioni alpine.
Ciò dimostra che il Paese può ancora portare avanti rapidamente grandi progetti energetici. Tuttavia, ciò funziona solo se tutte le parti lavorano insieme: politica, promotori, autorità, organizzazioni ambientaliste e popolazione.
La popolazione locale spesso sostiene i parchi solari alpini
Il sostegno politico nella regione scelta è cruciale. La popolazione locale ha approvato circa la metà di tutti i progetti pianificati. È evidente che le persone accettano questo tipo di installazioni nelle loro immediate vicinanze.
Il frequente argomento secondo cui nessuno desidera un parco solare vicino a casa sembra essere smentito.
È anche vero che certi progetti non sarebbero avanzati così tanto senza l’intervento delle organizzazioni ambientaliste. Queste non hanno respinto i progetti in blocco, ma hanno insistito su particolari criticità in luoghi specifici.
A questo proposito si dimentica spesso che vi sono grandi differenze qualitative tra i progetti, ad esempio nella scelta dell’ubicazione o nella configurazione dell’impianto.
Probabile mancato raggiungimento dell’obiettivo energetico nazionale
Solar Express ha mostrato anche alcuni limiti. L’idea di produrre grandi quantità di elettricità nelle Alpi durante l’inverno tramite parchi solari rischia di fallire. Gli impianti attualmente in costruzione e quelli pianificati non raggiungeranno l’obiettivo originario del Governo: una capacità produttiva annua totale di due terawattora (2 TWh).
La strategia energetica sul lungo termine del Consiglio federale prevede obiettivi molto più elevati per le energie rinnovabili (escluso l’idroelettrico) da raggiungere entro il 2035 (35 TWh) e il 2050 (45 TWh).
Le aziende energetiche frenano
Il mancato raggiungimento di tali obiettivi con i parchi solari alpini è dovuto in parte alla cautela dimostrata dai fornitori di energia.
Per le aziende elettriche, Solar Express rappresenta sia una sfida sia un’opportunità. Per anni, le imprese hanno affermato che era molto difficile realizzare nuovi progetti di energia rinnovabile in Svizzera perché spesso incontravano resistenza locale. Con Solar Express, le autorità politiche hanno ridotto gli ostacoli.
Ma ora emerge chiaramente che le aziende energetiche utilizzano questo modello con molta prudenza – e riluttanza. I costi degli impianti solari alpini sono molto elevatiCollegamento esterno (vedi riquadro in fondo all’articolo), ed è difficile trovare acquirenti per l’elettricità costosa. L’infrastruttura in acciaio su cui sono montati i pannelli solari in montagna, su cui incidono il terreno alpino e le condizioni meteorologiche estreme, è uno dei principali fattori di costo.
Comuni e cantoni devono affrontare le criticità
Alcune aziende fornitrici di energia costruiscono parchi solari al fine di evitare critiche per non aver colto l’opportunità politica, ma dal punto di vista economico non sono particolarmente interessate a realizzare ulteriori progetti.
I proprietari delle aziende – solitamente Comuni e Cantoni – devono affrontare questo problema. Devono chiarire quale prezzo debba o possa avere l’elettricità in futuro, o se i dividendi siano in definitiva più importanti. Finora, i proprietari hanno in gran parte evitato questa responsabilità.
Per molti aspetti, l’esperimento Solar Express della Svizzera funge da modello per l’espansione delle energie rinnovabili, mostrando chiaramente ciò che è possibile realizzare e quali sono i limiti precisi.
Parchi solari alpini – pro e contro
Coloro che sostengono lo sviluppo dei parchi solari alpini affermano che essi offrono determinati vantaggi. In montagna c’è luce solare in abbondanza, soprattutto in inverno, e le installazioni possono produrre energia sopra le nuvole. Ciò significa che possono generare elettricità anche in inverno, quando la domanda è elevata e la nebbia copre molti pannelli nelle regioni pianeggianti.
I pannelli solari sono più efficienti alle basse temperature delle alte quote alpine e pannelli bifacciali possono essere montati verticalmente per catturare più raggi riflessi da neve e ghiaccio.
Secondo gli esperti della Scuola universitaria professionale di Berna, complessivamente un modulo fotovoltaico installato in alta quota produce circa una volta e mezza più energia all’anno rispetto a un sistema analogo situato in pianura. E, soprattutto, le installazioni alpine forniscono in inverno una quantità di elettricità da quattro a cinque volte superiore rispetto ai pannelli in pianura.
Tuttavia, il costo di un’installazione solare alpina è significativamente più elevato rispetto a una in pianura, a causa di maggiori sfide logistiche e strutturali. Christof Bucher, professore di sistemi fotovoltaici, stima che l’elettricità prodotta da impianti alpini sia da due a quattro volte più costosa rispetto a quella prodotta in pianura.
Tra le altre critiche, i gruppi ambientalisti sostengono che tali impianti deturpano il paesaggio e hanno effetti negativi sulla biodiversità. Le loro esigenze in termini di superficie e la necessità di luoghi particolari sollevano ulteriori interrogativi.
Impianti di questo tipo esistono già in alcune regioni della Cina e, su scala più ridotta, nelle montagne di Francia e Austria.
Tradotto con il supporto dell’IA/Zz
