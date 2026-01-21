I parchi solari alpini svizzeri mostrano potenzialità, ma anche limiti

A fronte delle preoccupazioni riguardanti la crisi climatica e l’approvvigionamento energetico, nel 2022 il Parlamento svizzero ha approvato una modifica di leggeCollegamento esterno per semplificare e accelerare la costruzione di grandi parchi solari nelle aree di alta montagna e aumentare la produzione di elettricità in inverno.

La modifica ha ridotto gli ostacoli alla costruzione – comprese le severe norme ambientali – e offerto generose sovvenzioni (60% dei costi del progetto). Gli operatori avrebbero dovuto iniziare a immettere elettricità nella rete entro la fine del 2025 per poter ottenere il cruciale finanziamento pubblico. Il programma federale è stato prorogato dal Parlamento nel marzo 2025 e la scadenza originaria è stata eliminata.

Il Legislativo elvetico ha deciso di prolungare il sostegno federale per mantenere l’attuale slancio; diversi progetti presentati sono oggetto di ricorsi legali e affrontano sfide tecniche che ne hanno provocato il ritardo.

Attualmente sono previsti circa 30 grandi parchi solari nelle Alpi svizzere, mentre un numero simile di progetti è stato respinto. Nel Cantone Vallese, dove erano previsti i primi progetti, alla fine del 2025 non era stato costruito né approvato legalmente alcun impianto.