I voli frequenti annullano i progressi verdi degli abitanti di Zurigo

Il trasporto aereo rimane una delle attività con le più alte emissioni di carbonio. Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Le persone residenti nella città di Zurigo volano in media più di 10’000 chilometri all'anno. Questi voli causano più inquinamento pro capite rispetto a tutti i sistemi di riscaldamento, le automobili, gli autobus e l'energia utilizzati nella città messi insieme.

Kristian Foss Brandt Mi occupo di temi legati al clima e alla sostenibilità con un approccio basato sui dati. Formato come giornalista ma attivo come data scientist, unisco narrazione e analisi per far emergere i fatti dietro la transizione ecologica della Svizzera. A SWI swissinfo.ch mi concentro su come il cambiamento climatico influisce sulla vita quotidiana e su quali soluzioni possono fare la differenza.





Per anni, i funzionari e le funzionarie di Zurigo hanno pubblicizzato i progressi climatici della loro città, affermando che Zurigo è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Tuttavia, al di fuori dei confini cittadini, le abitudini di chi vive a Zurigo contraddicono questi annunci.

Secondo l’ultimo rapporto provvisorio sul clima di Zurigo, circa il 16% dell’impronta climatica dei e delle residenti è prodotta all’interno della città di Zurigo stessa. Il restante 84% proviene da emissioni indirette legate al consumo generate all’estero. Nel complesso, queste emissioni ammontano a circa 11,9 tonnellate di CO₂ equivalente per persona all’anno, con un aumento di circa il 20% rispetto al 1990.

L’aumento è dovuto principalmente alle emissioni esterne, ovvero alle merci e ai servizi importati. Tra queste, il trasporto aereo è il singolo fattore che contribuisce maggiormente, con circa il 50% in più di CO₂ in media rispetto a tutte le attività di chi abita all’interno della città.

Ciò rappresenta una sfida per le amministrazioni locali. Il Governo ha un potere di regolamentazione limitato al di fuori dei propri confini e lascia al senso di responsabilità individuale il compito principale di affrontare il problema dell’inquinamento.

“L’obiettivo climatico di Zurigo è raggiungibile”, afferma Sascha Nick, fisico ed economista che si occupa di consumi e transizioni sociali al Politecnico federale di Losanna (EPFL). “Ma non se [le persone residenti, ndt] continueranno a fare quello che hanno fatto finora”.

La vera impronta ecologica di Zurigo

Misurate a livello territoriale, le emissioni di Zurigo sembrano un successo. All’interno della città di Zurigo, le emissioni dirette sono diminuite costantemente negli ultimi anni e ora si attestano a circa 2,2 tonnellate di CO₂ equivalenti pro capite. Ciò colloca Zurigo nella fascia medio-alta delle città europee più virtuose che hanno pubblicato i propri inventari climatici. In confronto, Copenaghen, una città spesso citata per le sue azioni incisive a favore del clima, ha riportato circa 1,0 tonnellata di CO₂ pro capite nel 2024, mentre Berlino ha riportato circa 3,6 tonnellate di CO₂ pro capite nello stesso anno.

“Ciò conferma che le nostre misure locali in materia di edifici, mobilità ed energia sono efficaci”, afferma Andreas Hauri, membro del consiglio comunale di Zurigo e capo del Dipartimento della salute e dell’ambiente.

Nel cielo sopra la città, tuttavia, la situazione è diversa. Nel 2024, gli e le abitanti hanno volato in media 10’500 chilometri a persona, che corrisponde circa a un volo di andata e ritorno da Zurigo a Dubai ogni anno. Ciò rappresenta un aumento di circa 600 chilometri rispetto all’anno precedente. Le emissioni dei voli sono aumentate di circa 110 chilogrammi di CO₂ equivalente per abitante.

A livello globale, oggi volare rilascia circa 3,2 tonnellate di CO₂ equivalente per persona. Questo supera ciò che la scienza del clima considera compatibile con l’Accordo di Parigi. Per rimanere sulla strada dell’1,5 °C, le emissioni medie pro capite da tutte le fonti combinate dovrebbero scendere a circa 2,7 tonnellate all’anno entro il 2035.

Le emissioni che Zurigo non può regolamentare

L’amministrazione della città afferma che le emissioni del trasporto aereo sono il risultato di condizioni strutturali piuttosto che di una mancanza di consapevolezza. Volare è relativamente economico e facilmente accessibile. L’elevato potere d’acquisto di chi risiede a Zurigo e i collegamenti internazionali della città amplificano l’effetto, mentre le alternative rimangono limitate.

A differenza degli edifici, dei sistemi di riscaldamento o delle automobili, il trasporto aereo sfugge in gran parte alle disposizioni delle politiche comunali. La città può solo tentare di limitarlo attraverso campagne di sensibilizzazione e la promozione di alternative come i treni internazionali e i treni notturni, opzioni che dipendono in gran parte dagli investimenti nazionali e internazionali.

I cambiamenti personali potrebbero avere un effetto considerevole. Quando i voli sono stati in gran parte sospesi durante la pandemia di Covid-19, l’impronta climatica complessiva delle persone residenti a Zurigo è diminuita.

“Gli anni del Covid ci danno un’idea della portata del fenomeno”, afferma Sascha Nick dell’EPFL. “Mostrano approssimativamente di quanto dovrebbero diminuire i voli aerei attuali per ridurre le emissioni in modo sostenibile”.

Nick e i suoi colleghi stimano che per allineare il trasporto aereo agli obiettivi climatici sarebbe necessario che i chilometri per passeggero scendessero ai livelli registrati negli anni Ottanta, quando il trasporto aereo medio pro capite era circa tre o quattro volte inferiore a quello odierno.

È improbabile che i guadagni in termini di efficienza nel trasporto aereo siano sufficienti a ridurre le emissioni a livelli sostenibili. Secondo un’analisi commissionata dalle autorità di Zurigo, anche gli aerei più efficienti e un maggiore utilizzo di carburanti sostenibili non riuscirebbero a ridurre le emissioni dei voli ai livelli del 1990 entro la metà del secolo.

Come Zurigo calcola le emissioni individuali

Molte città hanno residenti che volano frequentemente, ma Zurigo è tra le poche a calcolare le emissioni individuali di carbonio in modo molto preciso. La città combina misurazioni dirette di CO₂ nell’atmosfera con un inventario dettagliato delle emissioni basato sui consumi.

Nell’ambito del progetto di ricerca europeo ICOS Cities, gli scienziati e le scienziate dei Laboratori federali svizzeri di scienza e tecnologia dei materiali (Empa) hanno installato sensori ad alta precisione intorno a Zurigo che misurano la quantità di CO₂ emessa dalla città.

Le emissioni legate al consumo al di fuori della città sono stimate utilizzando dati dettagliati sulla spesa dei e delle residenti, sui comportamenti di viaggio e sulle catene di approvvigionamento.

“Dati affidabili sulle emissioni sono fondamentali affinché le misure climatiche diventino visibili nell’atmosfera”, afferma Lukas Emmenegger, che guida il lavoro di misurazione di CO₂ dell’Empa a Zurigo.

Zurigo è stata una delle tre città pilota del progetto ICOS Cities, insieme a Parigi e Monaco di Baviera, che ha contribuito allo sviluppo di nuovi metodi di monitoraggio dell’anidride carbonica urbana. Sebbene la fase pilota ufficiale stia volgendo al termine, i ricercatori e le ricercatrici coinvolti intendono utilizzare gli strumenti e le lezioni apprese dal progetto per aiutare altre città a mettere in atto sistemi di monitoraggio simili.

Perché il divario è importante

La situazione di Zurigo dimostra come gli sforzi locali in materia di efficienza debbano essere accompagnati da cambiamenti comportamentali.

In termini di consumo, la Svizzera è tra i Paesi con le emissioni più elevate al mondo. Nel 2023, le emissioni degli svizzeri e delle svizzere legate al consumo ammontavano a circa 13,3 tonnellate di CO₂ pro capite, collocando il Paese al livello di Corea del Sud e Australia e al di sopra di Canada, Taiwan e Lussemburgo, tra gli altri Paesi. Solo poche nazioni, tra cui gli Stati Uniti e il Belgio, nonché diversi Stati esportatori di energia, hanno registrato emissioni pro capite legate al consumo più elevate.



Per un Paese che importa gran parte di ciò che consuma, questo squilibrio è strutturale. Con la diminuzione delle emissioni territoriali, le emissioni legate a ciò che la popolazione consuma all’estero svolgono un ruolo sempre più decisivo nel determinare se l’impatto climatico complessivo della Svizzera diminuisca effettivamente.

“Se ci si concentra solo su ciò che accade all’interno della città o del Paese, le emissioni possono sembrare in calo, mentre l’impatto complessivo non lo è”, afferma Nick. “A quel punto, il consumo diventa determinante”.

Che cos’è ICOS? ICOS Cities era un progetto pilota europeo che ha testato nuovi metodi per misurare le emissioni urbane di CO₂. Zurigo, Parigi e Monaco di Baviera hanno fatto da città pilota, combinando misurazioni atmosferiche e inventari delle emissioni. Il progetto mirava a sviluppare metodi utilizzabili da altre città, non solo studi specifici per ciascuna città. La fase pilota è terminata e Zurigo intende integrare l’approccio nella sua strategia climatica a lungo termine.

