La nostra avventura di 24 ore in treno dalla Svizzera alla Danimarca
Dopo che il Parlamento svizzero ha affossato il progetto di un treno notturno Basilea–Malmö, il giornalista di Swissinfo Kristian Brandt e sua figlia sono partiti verso nord e hanno testato un altro modo di viaggiare. La loro avventura ferroviaria di 24 ore verso la Scandinavia rivela sia gli ostacoli sia il potenziale dei viaggi su lunga distanza in treno come alternativa all’aereo.
Unisciti a Kristian e a sua figlia sul treno notturno da Zurigo ad Amburgo, in Germania, da dove proseguono poi il loro viaggio in treno verso Fredericia e Struer, in Danimarca.
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