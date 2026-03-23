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Adattamento climatico

La nostra avventura di 24 ore in treno dalla Svizzera alla Danimarca

Dopo che il Parlamento svizzero ha affossato il progetto di un treno notturno Basilea–Malmö, il giornalista di Swissinfo Kristian Brandt e sua figlia sono partiti verso nord e hanno testato un altro modo di viaggiare. La loro avventura ferroviaria di 24 ore verso la Scandinavia rivela sia gli ostacoli sia il potenziale dei viaggi su lunga distanza in treno come alternativa all’aereo.

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Il mio lavoro si concentra sulla realizzazione di video e podcast su argomenti scientifici e tecnologici. Sono specializzato nello sviluppo di formati video esplicativi per la visione mobile, mescolando stili di animazione e documentari. Ho studiato regia e animazione all'Università delle Arti di Zurigo e ho iniziato a lavorare come giornalista video presso SWI swissinfo.ch nel 2004. Da allora mi sono specializzato nella creazione di diversi stili di animazione per i nostri prodotti visivi.

Mi occupo di temi legati al clima e alla sostenibilità con un approccio basato sui dati. Formato come giornalista ma attivo come data scientist, unisco narrazione e analisi per far emergere i fatti dietro la transizione ecologica della Svizzera. A SWI swissinfo.ch mi concentro su come il cambiamento climatico influisce sulla vita quotidiana e su quali soluzioni possono fare la differenza.

Unisciti a Kristian e a sua figlia sul treno notturno da Zurigo ad Amburgo, in Germania, da dove proseguono poi il loro viaggio in treno verso Fredericia e Struer, in Danimarca.

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