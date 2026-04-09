L’azione per il clima in Europa dipende dall’elettorato indeciso

Lo studio europeo ha evidenziato che, tra le persone intervistate, il 36% sostiene la maggior parte delle proposte in materia di clima, mentre il 21% vi si oppone. Un altro 33% costituisce il “centro flessibile”, le cui opinioni variano a seconda dei dettagli di ciascuna misura. Keystone / Anthony Anex

Un nuovo studio suggerisce una possibile ragione per cui un elettorato sensibile al cambiamento climatico potrebbe comunque respingere iniziative a favore del clima e dell’ambiente. Come nel resto d’Europa, anche in Svizzera è determinante il comportamento elettorale del “centro flessibile” – persone che tengono al clima ma valutano ogni proposta attraverso un proprio bilancio dei costi e dei benefici.

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Il dibattito attorno alle iniziative per il clima tende a concentrarsi su chi è fortemente a favore oppure assolutamente contro. Si sa invece molto meno sul grande gruppo che si colloca nel mezzo. Un nuovo studio condotto su 19’000 persone in 13 paesi dell’Unione Europea e pubblicato sulla rivista scientifica Nature Climate ChangeCollegamento esterno fa luce su questa categoria influente di elettori ed elettrici.

La ricerca ha evidenziato che il 36% delle persone intervistate sostiene la maggior parte delle proposte climatiche in Europa e il 21% vi si oppone. Un altro 33% costituisce il “centro flessibile”, le cui opinioni variano a seconda dei dettagli di ogni singola proposta.

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“Sebbene si parli spesso delle persone che sono con convinzione favorevoli all’azione climatica o di quelle assolutamente contrarie, questi due gruppi ben visibili potrebbero in realtà essere minoritari”, spiega a Swissinfo Keith Smith, ricercatore senior del Politecnico federale di Zurigo (ETH) che ha guidato l’indagine.

Questo significa che il vasto gruppo oscillante nel mezzo è quello più importante per le questioni climatiche, afferma Smith, che conduce le sue ricerche presso la cattedra di economia politica internazionale dell’ETH.

“È proprio questo gruppo che determina se si possono ottenere delle maggioranze politiche… e la fattibilità delle politiche sul cambiamento climatico in tutta Europa”, aggiunge.

La Svizzera, che non è membro dell’UE, non è stata inclusa nel sondaggio. Ciononostante, Smith ritiene che nella Confederazione il “centro flessibile” rappresenti una fascia significativa – “forse la più grande delle quattro” – dato l’elevato coinvolgimento dell’elettorato elvetico nelle questioni climatiche e l’abitudine a valutare caso per caso le proposte. Questo gruppo potrebbe rappresentare fino a un milione di persone.

In Svizzera si vota spesso su questioni legate al clima. Nei dieci anni trascorsi dall’Accordo di Parigi per ridurre le emissioni globali di CO2, il popolo elvetico si è recato alle urne molte volte per esprimersi su clima e ambiente, con risultati variabili. Nell’ultima votazione avvenuta l’8 marzo scorso, il 71% delle persone votanti ha respinto l’iniziativa “per un fondo per il clima”, che chiedeva di investire ogni anno lo 0,5–1% del PIL svizzero in misure di protezione del clima e della natura e nello sviluppo delle energie rinnovabili, incluso il solare.

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Bilancio costi-benefici

Il risultato della votazione sul fondo per il clima riflette una delle principali conclusioni dello studio nell’UE: le valutazioni personali sui costi e i benefici spesso determinano la posizione di chi fa parte del centro flessibile. In Europa, le persone preferiscono politiche che aiutano famiglie e imprese a passare a pratiche più ecologiche – come i sussidi – rispetto a misure con impatti finanziari tangibili quali tasse o restrizioni.

L’esito del voto in Svizzera ha mostrato che gli elettori e le elettrici non vogliono aumentare i finanziamenti pubblici per il clima, o perlomeno non nella forma proposta dai partiti del campo rosso-verde. Nel contesto attuale è difficile ottenere un consenso attorno a una proposta che comporta dei costi, ma che nessuno sa come finanziare, ha analizzato Cloé Jans, politologa dell’istituto gfs.bern.

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Keith Smith ritiene che la bocciatura alle urne non vada interpretata come indifferenza verso il clima. Piuttosto, molte persone probabilmente hanno esitato perché l’iniziativa era vaga sia sulle fonti di finanziamento che sulle priorità di spesa. “Era un lungo elenco in cui c’era praticamente di tutto”, osserva.

La gente è disposta ad accettare determinati costi per l’azione climatica, a patto che la provenienza del denaro sia chiara e i fondi vengano distribuiti in maniera equa, aggiunge Smith.

Maggiori chances con le politiche che si basano sugli incentivi

In che modo il mondo politico in Svizzera e nel resto d’Europa dovrebbe interpretare i risultati del sondaggio sulle politiche climatiche? È una questione di formulazione o di comunicazione? “Entrambe”, risponde Smith.

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Il ricercatore dell’ETH fa l’esempio della tassa sul CO 2 in SvizzeraCollegamento esterno. Il Governo federale applica un’imposta di 120 franchi per ogni tonnellata di CO 2 prodotta dalla combustione di olio da riscaldamento, gas naturale o altri agenti fossili. Due terzi dei proventi sono redistribuiti alla popolazione tramite uno sconto sull’assicurazione sanitaria obbligatoria. Eppure, poche persone lo sanno. “Rendiamo visibili i costi e invisibili i benefici”, commenta Smith.

Per quanto riguarda gli strumenti di politica climatica che potrebbero ottenere un consenso in Svizzera, il ricercatore dell’ETH ritiene che non esista una risposta semplice. A suo avviso, le politiche basate su incentivi – ad esempio sussidi che incoraggiano proprietari e aziende a migliorare l’efficienza energetica degli edifici – potrebbero essere maggiormente attuabili di quelle che prevedono un forte carico fiscale.

A volte, cercare la perfezione assoluta impedisce di ottenere un buon risultato, osserva Smith, riferendosi alle persone del campo rosso-verde che continuano a spingere per misure climatiche molto incisive.

Tra le altre conclusioni, lo studio nell’UE mostra anche che le persone sono favorevoli a politiche che prevedono adeguamenti a favore del clima, piuttosto che divieti totali per determinati prodotti o pratiche. Nel quadro del sondaggio, la proposta di divieto generale delle auto con motore a combustione è stata respinta dal 73% del “centro flessibile”. Tuttavia, il rifiuto scende al 39% se rimangono possibili alternative con carburanti sintetici – a dimostrazione di quanto questo gruppo possa essere “elastico”.

Le persone intervistate preferiscono inoltre investire i ricavi degli strumenti climatici, come il sistema europeo per lo scambio di emissioniCollegamento esterno (ETS), in progetti di adattamento quali tecnologie verdi o trasporti a basse emissioni, oppure in misure di compensazione per le famiglie, piuttosto che destinarli a favore di lavoratori e lavoratrici il cui impiego è a rischio a causa delle politiche climatiche. Questo è particolarmente evidente nel centro flessibile, che preferisce investire i fondi in servizi pubblici tangibili.

Impatto del “centro flessibile”

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Un altro punto chiave emerso dal sondaggio è che piccoli spostamenti in seno al “centro flessibile” possono cambiare in modo significativo i risultati: se le persone indecise passassero nel campo dei sostenitori, il numero di proposte che ottengono la maggioranza potrebbe salire da quattro su quindici a dieci su quindici, come mostra il grafico seguente:

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Questa è una conclusione importante che sottolinea il peso di questa categoria di persone tra i due poli, afferma Smith. “Se anche solo una piccola parte di questo gruppo potesse essere convinta, si otterrebbero delle maggioranze per una serie di politiche climatiche concrete in Europa,” aggiunge.

Le persone in Svizzera e in tutta Europa vogliono delle azioni per il clima, osserva Smith, ma potrebbero essere necessarie nuove soluzioni creative, dato che le misure finanziarie dirette e tangibili per la popolazione rimangono politicamente difficili, non solo nella Confederazione ma in tutto il mondo.

“Non tutto è perduto,” conclude Smith.

A cura di Gabe Bullard/VdV

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

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