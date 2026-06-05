Temperature record in Svizzera: cosa rivela la primavera 2026 sul clima

La temperatura media svizzeraCollegamento esterno descrive la temperatura media misurata sull’insieme della superficie e delle diverse altitudini o regioni della Svizzera. Si tratta della temperatura media mensile (in gradi Celsius, misurata a 2 metri dal suolo ogni dieci minuti, giorno e notte). I valori medi vengono poi calcolati per diversi periodi (stagione, semestre, anno) a partire da questi valori mensili.

La rete SwissMetNet comprende attualmente circa 160 stazioni automatiche di misurazione al suolo di MeteoSvizzera. Ma soltanto 19 stazioni dispongono di dati disponibili senza interruzioni dal 1864 e sono utilizzate per il calcolo della temperatura media nazionale.

Queste stazioni di riferimento sono Basilea/Binningen, Berna/Liebefeld, Château-d’Oex, Davos, Engelberg, Ginevra/Cointrin, Gran San Bernardo, Lugano, Lucerna, Neuchâtel, Payerne, Pontresina, Samedan, Säntis, Sion, San Gallo, Zurigo/Fluntern, Coira e Glarona. In termini di ponderazione, le stazioni di montagna del Gran San Bernardo e del Säntis hanno il peso maggiore. Sono le uniche a rappresentare le altitudini superiori a circa 2’000 metri sul livello del mare in Svizzera. Per le regioni più basse sono disponibili più stazioni. Queste località hanno pertanto un peso minore nel calcolo della media svizzera.

La Svizzera è suddivisa in diverse regioni climatiche. Per quanto riguarda l’evoluzione della temperatura nel lungo periodo, emergono differenze tra il Nord e il Sud delle Alpi e in funzione dell’altitudine. Per questo motivo è stata calcolata una temperatura media, utilizzando lo stesso metodo adottato per l’intero Paese, per le tre seguenti sottoregioni: Nord delle Alpi sotto i 1’000 metri, Nord delle Alpi sopra i 1’000 metri e Sud delle Alpi. Il Sud delle Alpi comprende il Cantone Ticino, ma anche la regione del Sempione e le valli meridionali dei Grigioni. Le 19 stazioni di riferimento sono incluse nelle sottoregioni.