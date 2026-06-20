Addio a James Burrows, regista tv da ‘Cheers’ a ‘Friends’

Keystone-SDA

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Addio a James Burrow, il co-creatore di alcune delle serie tv di maggiore successo, fra le quali 'Friends', 'Cheers' e 'Will & Grace'.

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(Keystone-ATS) “E’ venuto a mancare oggi. Per oltre 50 anni è stato uno dei registi più influenti e amati della televisione. Ha contribuito a plasmare generazioni di commedie e ha regalato gioia al pubblico di tutto il mondo”, ha detto la sua famiglia in una nota in cui ha annunciato al sua morte all’età di 85 anni.

Nella sua lunga carriera, durante la quale ha vinto 11 Grammy, è salito alle cronache per la sua capacità di lavorare con attori alle prima armi. Un esempio sono state le prime puntate di ‘Friends’, alle quali ha lavorato.