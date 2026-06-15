Addio a Philippe Stern, visionario che salvò l’orologeria meccanica

Patek Philippe piange il suo patron. Keystone-SDA

L'alta orologeria elvetica perde uno dei suoi grandi protagonisti: la maison Patek Philippe ha annunciato oggi la morte dell'ex presidente Philippe Stern, terza generazione alla guida della prestigiosa manifattura familiare.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto comunicato dall’azienda, Stern si è spento ieri all’età di 88 anni. Figlio di Henri e nipote di Charles Stern (che rilevò l’impresa insieme al fratello nel 1932), Philippe Stern ha presieduto l’azienda dal 1993 al 2009, prima di passare il testimone al figlio Thierry. Conservava la carica di presidente onorario. La società lo ricorda come “uno dei più importanti patron dell’industria” e sottolinea il suo “ruolo di primo piano nella promozione e nel successo” dell’orologeria elvetica.

Il nome di Philippe Stern resterà legato a una battaglia decisiva. Negli anni Settanta, il settore attraversava una grave crisi con l’arrivo sul mercato degli orologi al quarzo giapponesi. “Molti pensano che l’orologio meccanico avesse fatto il suo tempo”, si legge nel comunicato. Ma Philippe Stern “non fu di questo avviso”. “Nonostante il disinteresse apparente del pubblico era convinto che restasse un posto per i segnatempo tradizionali”, con una clientela attaccata al “bello stile artigianale” piuttosto che alla “produzione di massa”.

All’inizio degli anni Ottanta, lanciò un progetto ambizioso: realizzare l’orologio meccanico portatile più complicato del mondo. Dopo nove anni di sviluppo nacque il Calibro 89, che riunisce 33 complicazioni. Un capolavoro che segnò la rinascita dell’alta orologeria meccanica. Alla maison deve essere attribuito anche il lancio, nel 1976, del modello Nautilus, un orologio sportivo di lusso in acciaio che rivoluzionò i codici dell’alta orologeria e che da allora si è imposto come uno dei riferimenti della casa.

Nato a Ginevra nel 1938, Stern ha fatto tutta la carriera in Patek Philippe. Come vuole la tradizione familiare, “si è impegnato a scoprire il mestiere dalla base al vertice”. Ha lavorato a New York negli anni Sessanta, imparando il commercio di orologi sul campo, poi è tornato a Ginevra per approfondire i meccanismi dell’orologeria. Con lui Patek Philippe si è sviluppato fino a diventare un marchio di primo piano.