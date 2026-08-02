Addio all’attore Vincent Pastore, una delle star dei Soprano

Keystone-SDA

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Vincent Pastore, il Big Pussy Bonpensiero nella serie 'I Soprano', è morto all'età di 80 anni. Pastore è stato trovato morto nella sua casa a City Island nel Bronx. Secondo quanto riportato dal New York Post, è morto per cause naturali.

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