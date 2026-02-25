Adecco: incassa e guadagna di più nel 2025

Keystone-SDA

Dopo un 2024 in calo il 2025 è stato di ripresa per Adecco: il colosso del settore dell'intermediazione di personale ha visto aumentare sia il giro d'affari che i profitti, perlomeno a livello operativo e su base comparabile.

(Keystone-ATS) La società ha contabilizzato ricavi per 23,1 miliardi di euro (21,1 miliardi di franchi al cambio attuale), stabili su base annua e in progressione dell’1% a livello organico, emerge dalle comunicazioni odierne dell’azienda. L’utile operativo è salito del 6% a 572 milioni di euro (+8% organico), mentre l’utile netto ha lasciato sul terreno il 3%, scendendo a 295 milioni (+2% organico).

“Abbiamo chiuso l’anno in modo positivo, con un trend costante e un terzo trimestre consecutivo di crescita”, afferma il CEO Denis Machuel, citato in una nota. Sono state guadagnate quote di mercato in tutte le regioni. “Continueremo a essere pionieri e a diffondere l’intelligenza artificiale incentrata sull’uomo”, aggiunge il dirigente 61enne con studi in Francia e negli Stati Uniti.

Il consiglio di amministrazione propone di versare agli azionisti un dividendo di 1,00 franchi per azione, invariato rispetto all’esercizio precedente. La borsa ha reagito in modo volatile: il titolo Adecco – che fa parte dell’indice SMIM, quello delle cosiddette mid cap, che comprende cioè i 30 valori più importanti dopo i 20 dell’SMI – è partito in modo negativo, ma si è poi ripreso, arrivando a guadagnare in mattinata circa l’1,5%. Da inizio gennaio il corso è però sceso dell’11% e negativa rimane anche la performance sia sull’arco di un anno (-8%) che su un periodo di un lustro (-63%).

Il gruppo Adecco è nato nel 1996 dalla fusione fra la svizzera Adia Interim, fondata nel 1957, e la francese Ecco, le cui origini risalgono al 1964. Oggi è una realtà attiva in 60 paesi che agisce con diversi marchi. In Svizzera è presente con numerose succursali, tre delle quali si trovano in Ticino (a Bellinzona, Locarno e Lugano) e una nei Grigioni (a Coira).