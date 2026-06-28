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Aereo da turismo precipitato nell’est della Francia, ’11 morti’

Keystone-SDA

Undici persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina alle 11.00 a Tomblaine, nel dipartimento orientale francese di Meurthe-et-Moselle, dove è precipitato un velivolo da turismo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto il prefetto di Meurthe-et-Moselle Yves Seguy, dopo le prime notizie a seguito dello schianto.

Secondo l’emittente francese Bfmtv, le vittime sono il pilota e due gruppi di cinque paracadutisti. Sul posto è atteso nelle prossime ore il ministro dell’Interno Laurent Nuñez, secondo quanto riferito all’emittente dal suo entourage.

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