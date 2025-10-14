The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Aeroporto di Zurigo, i passeggeri aumentano ancora

Keystone-SDA

Anche settembre è risultato in crescita per l'aeroporto di Zurigo in termini di numero di passeggeri. Lo scalo rimane quindi sulla buona strada per superare il primato annuo risalente al 2019.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel nono mese dell’anno più di 3,0 milioni di persone sono passate da Kloten (ZH), con un incremento del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, ha comunicato ieri sera Flughafen Zürich, la società che gestisce lo scalo. Di questi il 28% era in transito.

I movimenti aerei sono saliti del 2,6% a 24’400, mentre il tasso di occupazione dei velivoli è sceso di 0,5 punti all’83,1%. In flessione risulta anche il settore cargo: le tonnellate trasportate sono state 34’800 (-2,0%).

La borsa ha reagito bene alle novità: in mattinata l’azione Flughafen Zürich era in rialzo frazionale, a fronte di un mercato orientato in generale a un lieve calo. Dall’inizio del 2025 il titolo ha guadagnato il 13% e positive sono anche le performance su dodici mesi (+19%) e su un lustro (+102%).

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR