Aeroporto di Zurigo: movimenti in aumento, verso record passeggeri

Keystone-SDA

Il 2025 è stato un altro anno di crescita per l'aeroporto di Zurigo: i movimenti aerei a sono stati 266'200, un numero in progressione del 4% rispetto all'anno precedente.

(Keystone-ATS) Lo scarto rispetto ai livelli pre-pandemici è ormai ridotto a poca cosa: la flessione in relazione al 2019 è dell’1%, emerge dalle statistiche valutate dall’agenzia Awp, che concernono velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d’affari e apparecchi privati. Quell’anno i movimenti erano infatti stati 269’000: nel 2020, sulla scia delle restrizioni di viaggio legate a Covid, si erano poi ridotti al 40%.

I dati relativi al numero di passeggeri non sono ancora noti: la società di gestione Flughafen Zürich li pubblicherà il 14 gennaio. Nei primi undici mesi del 2025, 30,0 milioni di persone hanno transitato dallo scalo, con un aumento su base annua del 4%: è perciò probabile che sull’insieme dell’anno sarà superato il record di 31,5 milioni di passeggeri registrato nel 2019.

Il grande movimento si è riflesso anche nell’andamento dell’azione di Flughafen Zürich, società quotata in borsa: sull’arco di dodici mesi il titolo ha guadagnato il 17% e positiva, nella misura del 62%, è anche la performance in un lustro.