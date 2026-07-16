Aeroporto Zurigo: 700 cordini girasole per le disabilità invisibili

Keystone-SDA

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L'aeroporto di Zurigo ha distribuito dallo scorso novembre quasi 700 "cordini girasole". Questi consentono ai viaggiatori con disabilità invisibili di segnalare che hanno bisogno di più tempo durante i controlli.

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(Keystone-ATS) Conosciuto a livello internazionale come “Sunflower Lanyard”, il cordino girasole è destinato alle persone con disabilità a prima vista non visibili, come l’autismo, l’ADHD o il morbo di Parkinson.

La loro distribuzione nell’aeroscalo zurighese è iniziata nel novembre 2025. L’iniziativa è stata accolta molto bene da tutte le persone interessate, ha indicato oggi l’aeroporto di Zurigo su richiesta di Keystone-ATS. Anche il personale aeroportuale apprezza questi cordini. Essi permettono infatti di sapere quali passeggeri necessitano di un trattamento particolarmente attento.

Anche le FFS distribuiscono i cordini girasole. Nei primi mesi dalla loro introduzione, avvenuta la scorsa estate, ne sono stati distribuiti già oltre 10’000. Il cordoncino è disponibile anche presso Swiss o la Matterhorn Gotthard Bahn.