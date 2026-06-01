Aeroporto Zurigo: in maggio nuovamente meglio dello scorso anno

Keystone-SDA

Le tensioni geopolitiche non fanno perdere quota all'aeroporto di Zurigo, che nel mese di maggio appena concluso ha fatto registrare il 5,1% di partenze e arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025. È quanto emerge da un'analisi odierna dell'agenzia Awp.

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(Keystone-ATS) Il giorno più attivo è stato il 22 maggio, il venerdì che ha preceduto il fine settimana di Pentecoste, con 884 decolli e atterraggi. Nei primi cinque mesi dell’anno sommati i movimenti complessivi si attestano a 106’715, vale a dire il 4,1% in più rispetto allo scorso anno, ma l’1,6% in meno rispetto al 2019, ultimo anno ante-Covid.

Anche dall’inizio del conflitto in Iran a fine febbraio il numero di aerei transitati da Zurigo è costantemente aumentato. Già i mesi di marzo e aprile avevano infatti segnato valori superiori rispetto ai corrispettivi del 2025. La crescita dei viaggi si deve all’aumento dei voli europei, mentre quelli intercontinentali sono in diminuzione.

I dati relativi ai movimenti aerei si basano su statistiche aggiornate quotidianamente che registrano tutti i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale. Oltre ai voli di linea, sono inclusi anche i voli cargo, d’affari e privati. Questi dati sono considerati un indicatore dell’andamento del traffico, ma possono differire dal numero di passeggeri a causa del tasso di occupazione e delle dimensioni degli aeromobili.

I numeri precisi del traffico di passeggeri e aviogetti per il mese di maggio saranno pubblicati mercoledì 10 giugno.