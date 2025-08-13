Aeroporto Zurigo: record di passeggeri in luglio, ma spendono meno

Keystone-SDA

Con le vacanze estive alle porte, l'aeroporto di Zurigo ha registrato un record di passeggeri lo scorso luglio: 3,3 milioni e un aumento del 4,8% rispetto all'anno precedente. La crescita si è però riflessa solo in misura modesta nella spesa dei viaggiatori.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a una nota diffusa oggi dal gestore dell’aeroscalo Flughafen Zürich, il record assoluto in un unico giorno è stato raggiunto il il 28 luglio scorso con 115’547 passeggeri. Nel mese in rassegna i movimenti aerei sono aumentati del 2,6% su base annua, per un totale 25’264 fra decolli e atterraggi.

Il fatturato generato dai negozi e dai ristoranti dell’aeroporto e invece aumentato di un modesto 0,4%, raggiungendo i 62,4 milioni di franchi.