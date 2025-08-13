The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Aeroporto Zurigo: record di passeggeri in luglio, ma spendono meno

Keystone-SDA

Con le vacanze estive alle porte, l'aeroporto di Zurigo ha registrato un record di passeggeri lo scorso luglio: 3,3 milioni e un aumento del 4,8% rispetto all'anno precedente. La crescita si è però riflessa solo in misura modesta nella spesa dei viaggiatori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a una nota diffusa oggi dal gestore dell’aeroscalo Flughafen Zürich, il record assoluto in un unico giorno è stato raggiunto il il 28 luglio scorso con 115’547 passeggeri. Nel mese in rassegna i movimenti aerei sono aumentati del 2,6% su base annua, per un totale 25’264 fra decolli e atterraggi.

Il fatturato generato dai negozi e dai ristoranti dell’aeroporto e invece aumentato di un modesto 0,4%, raggiungendo i 62,4 milioni di franchi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
4 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR