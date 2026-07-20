The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Aeroporto Zurigo: Skymetro bloccato con 50 passeggeri a bordo

Keystone-SDA

"Scalo" imprevisto stamattina per una cinquantina di viaggiatori all'aeroporto di Zurigo: il treno automatizzato Skymetro è infatti rimasto bloccato in un tunnel a causa di un problema tecnico ed è stato quindi evacuato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La navetta che collega lo stabile principale dell’aeroporto con il Terminal E è rimasta ferma sul percorso di 1,1 km a causa di una breve interruzione di corrente, ha indicato l’aeroporto all’agenzia Keystone-ATS e come anticipato dal portale 20 Minuten.

I passeggeri sono rimasti all’interno della metro per circa mezz’ora, poi sono potuti uscire tramite una scaletta di evacuazione. Si tratta unicamente di passeggeri locali senza coincidenze, i viaggiatori in transito non sono stati coinvolti.

Circa un’ora più tardi lo Skymetro è tornato regolarmente in servizio. L’intoppo non ha invece avuto effetti sul traffico aereo.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR