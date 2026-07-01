Aeroporto Zurigo: temporali, voli cancellati

Keystone-SDA

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Settanta voli sono stati cancellati e oltre 30 aerei sono stati dirottati tra ieri sera e questa mattina all'aeroporto di Zurigo in seguito ai violenti temporali.

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(Keystone-ATS) Molti passeggeri non hanno potuto intraprendere il viaggio a causa del maltempo e hanno dovuto pernottare nello scalo.

Fino alle 07.00 di oggi erano stati cancellati 70 voli, ha comunicato una portavoce dell’aeroporto di Zurigo. Le operazioni di volo, tuttavia, sono iniziate regolarmente.

Ieri sera, oltre 30 aerei diretti a Zurigo avevano dovuto deviare verso altri aeroporti, come Stoccarda, Ginevra o Basilea. Di conseguenza, oggi mancavano aerei ed equipaggi, ha spiegato la portavoce.

Per il periodo successivo alla chiusura ufficiale delle operazioni alle 23.30 è stata concessa un’autorizzazione straordinaria che ha permesso l’arrivo di altri 14 aerei e la partenza di 15.

Numerosi passeggeri non hanno potuto intraprendere il loro viaggio e sono stati costretti a rimanere in aeroporto. Sono stati assistiti e, in alcuni casi, hanno ricevuto kit per il pernottamento. Gli sportelli di assistenza, così come i controlli di sicurezza e di frontiera, sono rimasti aperti più a lungo. In mattinata è stato consigliato ai viaggiatori di informarsi presso la propria compagnia aerea sullo stato dei voli.

Le precipitazioni all’aeroporto di Zurigo hanno raggiunto i 66 millimetri.