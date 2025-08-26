Aeroporto Zurigo: utile netto in crescita nel primo semestre

Lo scalo zurighese registra il miglior risultato semestrale della sua storia. Keystone-SDA

L'aeroporto di Zurigo ha realizzato nel primo semestre un utile netto di 161,3 milioni di franchi, in aumento del 6,1% su base annua e superiore alle previsioni. Si tratta del miglior risultato semestrale mai realizzato, si legge in un comunicato.

(Keystone-ATS) Il fatturato ha raggiunto i 640,7 milioni, in crescita dell’1,5%. La progressione del traffico aereo ha permesso di raggiungere entrate pari a 327,3 milioni, in incremento del 4%, sempre su base annua. Fra gli introiti non legati all’aviazione vi è stato un aumento dell’1% a 313,4 milioni.

Per l’insieme dell’anno, lo scalo di Kloten mira a 32 milioni di passeggeri, dato che equivarrebbe a una crescita del 2,5%. L’utile netto dovrebbe rimanere grosso modo stabile. Le attività commerciali potrebbero invece subire un calo a causa di lavori in corso che ne penalizzano gli affari.

Il gestore dell’aeroporto vuole inoltre aprire lo scalo di Noida, in India, entro fine anno. Si tratta del più grande progetto internazionale del gruppo. I lavori sono ormai nel vivo e la torre di controllo è ad esempio già pronta all’utilizzo. Inizialmente l’inizio delle attività era prevista per fine 2024.