The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Aeroporto Zurigo: utile netto in crescita nel primo semestre

passeggeri all'aeroporto di zurigo
Lo scalo zurighese registra il miglior risultato semestrale della sua storia. Keystone-SDA

L'aeroporto di Zurigo ha realizzato nel primo semestre un utile netto di 161,3 milioni di franchi, in aumento del 6,1% su base annua e superiore alle previsioni. Si tratta del miglior risultato semestrale mai realizzato, si legge in un comunicato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il fatturato ha raggiunto i 640,7 milioni, in crescita dell’1,5%. La progressione del traffico aereo ha permesso di raggiungere entrate pari a 327,3 milioni, in incremento del 4%, sempre su base annua. Fra gli introiti non legati all’aviazione vi è stato un aumento dell’1% a 313,4 milioni.

Per l’insieme dell’anno, lo scalo di Kloten mira a 32 milioni di passeggeri, dato che equivarrebbe a una crescita del 2,5%. L’utile netto dovrebbe rimanere grosso modo stabile. Le attività commerciali potrebbero invece subire un calo a causa di lavori in corso che ne penalizzano gli affari.

Il gestore dell’aeroporto vuole inoltre aprire lo scalo di Noida, in India, entro fine anno. Si tratta del più grande progetto internazionale del gruppo. I lavori sono ormai nel vivo e la torre di controllo è ad esempio già pronta all’utilizzo. Inizialmente l’inizio delle attività era prevista per fine 2024.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
15 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR