Aeroporto Zurigo: -81,4% di passeggeri in settembre

La pandemia di coronavirus toglie la voglia di viaggiare agli svizzeri

12 ottobre 2020

(Keystone-ATS)

In settembre l'aeroporto di Zurigo ha accolto 536'406 passeggeri. Ciò rappresenta una flessione dell'81,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, si legge in un comunicato diramato in serata dalla società di gestione

Il numero di passeggeri locali è sceso del 77,8% a 457'263 quello dei passeggeri in transito del 90,9% a 75'114.

Nel mese in rassegna il numero di movimenti di volo è diminuito del 60,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, attestandosi a 9'606 (sempre su base annua). Il numero medio di passeggeri per volo è stato di 82,0, il 38,7% in meno rispetto all'anno precedente. Il tasso di occupazione è sceso al 50,0% (-31,3 punti percentuali).