Aeroporto Zurigo riprende lentamente, passeggeri -93%

Molti meno passeggeri del normale. KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

L'aeroporto di Zurigo sta riprendendo solo lentamente l'attività, dopo il blocco quasi totale provocato dalla pandemia: in giugno ha accolto 201'692 passeggeri, il 93% in meno dello stesso periodo dell'anno prima.

Il numero di movimenti aerei è sceso dell'80% a 5048, ha indicato in serata la società di gestione. In media in un velivolo vi erano 94 viaggiatori e solo il 57% dei posti era occupato. Con l'inizio delle vacanze scolastiche in numerosi cantoni è attesa in luglio una crescita dei passeggeri.