Aevis Victoria: netto aumento dei ricavi

Keystone-SDA

Affari in sensibile crescita per Aevis Victoria, holding friburghese a cui fanno capo cliniche private e centri medici, molti dei quali in Ticino, nonché hotel di lusso.

(Keystone-ATS) Nei primi tre mesi dell’anno i ricavi sono saliti (su base annua) del 17% a 330 milioni di franchi (+3% su base comparabile).

“L’attività operativa continua ad avere un andamento in linea con le aspettative e le acquisizioni completate nel 2024 dovrebbero consentire al gruppo di mantenere il tasso di crescita raggiunto nel primo trimestre per l’intero anno”, scrivono i vertici in un comunicato odierno. Non sono state fornite cifre riguardo alla redditività.

Le novità non sono state accolte con entusiasmo in borsa: il titolo Aevis Victoria nel pomeriggio era in perdita di oltre un punto percentuale, nel quadro di un mercato generalmente in ribasso frazionale. Dall’inizio dell’anno l’azione è scesa del 5% e negativa è anche la performance sull’arco di 52 settimane: -11%.

A sud delle Alpi il gruppo – società d’investimento fondata nel 2006 – è soprattutto noto per il suo braccio sanitario, chiamato Swiss Medical Network: ne fanno parte la clinica Sant’Anna di Sorengo e la Ars Medica di Gravesano, come pure numerosi centri medici.