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AfD: prima volta in testa a Berlino a 2 mesi da voto, sondaggio

Keystone-SDA

A poco meno di due mesi dalle elezioni del Parlamento regionale di Berlino, l'AfD si trova per la prima volta in testa in un sondaggio rappresentativo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Se le elezioni si tenessero domenica prossima, secondo il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Insa per conto del portale di notizie Nius, il partito otterrebbe il 19%.

La Cdu e Die Linke (La Sinistra) seguono a ruota con il 18% ciascuna, riporta Nius. Secondo il sondaggio, i Verdi raggiungono il 16%, mentre l’Spd si attesta al 13%. L’Fdp e il Bsw, con il 4% ciascuno, non sarebbero rappresentati nel parlamento regionale. La Cdu, i Verdi e l’Spd hanno già dichiarato di non voler formare una coalizione con l’AfD.

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