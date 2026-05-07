AfD al 41% in Sassonia-Anhalt, sondaggio

Keystone-SDA

A quattro mesi dalle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, secondo un sondaggio, l'AfD guadagna consensi e rimane di gran lunga il partito più forte.

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(Keystone-ATS) Nell’attuale “Sachsen-AnhaltTREND” dell’istituto di sondaggi Infratest dimap, commissionato da “Magdeburger Volksstimme”, “Mitteldeutsche Zeitung” e Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), il partito guidato da Tino Chrupalla e Alice Weidel si attesta al 41%, ben davanti alla Cdu con il 26%. Rispetto all’ultimo sondaggio Infratest dello scorso settembre, l’AfD ha guadagnato 2 punti percentuali.

In Sassonia-Anhalt il partito è stato classificato nel 2023 dall’Ufficio per la protezione della Costituzione come forza politica di estrema destra.

Dietro alla Cdu (meno 1%), seguono Die Linke (12%) e Spd (7%). I Verdi e il Bsw si attestano entrambi al 4%.